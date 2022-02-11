أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح صحفي، بعد أدائه صلاة الجمعة في مسجد "تشامليجا" الكبير بمدينة إسطنبول، بأنه قد تعافى من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال في تصريح مقتضب، بعد خروجه من المسجد "تخطيت الإصابة بكورونا بكل سهولة وبالطبع كان للقاحات دور في ذلك"، مشيراً إلى أنه تلقى جرعتين من لقاح "سينوفاك"، و3 جرعات "بيونتك".

وأوضح أنه خلال مرحلة الإصابة بكورونا لم يشعر بأي تعب أو إرهاق، وأنه واصل أعماله كافة من المنزل على الصعيدين الوطني والدولي.

وعن وضع عقيلته، أكد أردوغان أن السيدة أمينة لم تتجاوز بعد الإصابة بكورونا وتتخذ التدابير كافة، معرباً عن أمله في تماثلها للشفاء حتى الاثنين المقبل.

وكان أردوغان قد أفاد يوم السبت الماضي بأنه قد أجرى وعقيلته اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، لتظهر النتيجة بعد ذلك "إيجابية" وبأنه مصاب بمتحور أوميكرون.

وفي السياق ذاته، أعلن سركان طوبال أوغلو، طبيب الرئيس أردوغان، يوم الخميس الماضي، أن نتائج مسحات كورونا التي أُجريت للرئيس التركي خلال اليومين الأخيرين قد ظهرت "سلبية".

وأفاد أوغلو في تصريح للأناضول بأن أعراض كورونا على الرئيس التركي قد انتهت تماماً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأقام "وقف مسجد تشامليجا" بعد انتهاء الصلاة، حلقة ذكر ودعاء بمناسبة الانتهاء من ألف ختمة للقرآن الكريم، على نية الشفاء للرئيس التركي من الفيروس.