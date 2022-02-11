سياسة
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استهدفت سائقاً فرنسياً.. إذاعة: عبوة ناسفة وراء انفجار رالي داكار بالسعودية
نقلت محطة إذاعية فرنسية عن مصادر في الشرطة السعودية، الجمعة، أن الانفجار الذي وقع تحت عربة دعم في رالي داكار بالسعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي وأسفر عن إصابة سائق فرنسي، سببه عبوة ناسفة بدائية الصنع.
استهدفت سائقاً فرنسياً.. إذاعة: عبوة ناسفة وراء انفجار رالي داكار بالسعودية
شكّل الانفجار الغامض الذي استهدف سيارة سائق فرنسي في رالي دكار الصحراوي في السعودية نقمة على جهود المملكة لتنظيم فاعليات رياضية / AP
11 فبراير 2022

نقلت محطة (أر.تي.إل) الإذاعية الفرنسية عن مصادر في الشرطة والأمن السعودي، قولها إن "عبوة ناسفة بدائية الصنع" كانت السبب وراء انفجار وقع تحت عربة دعم في رالي داكار بالسعودية، ما أسفر عن إصابة سائق السباق الفرنسي فيليب بوترون يوم 30 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة الوطنية في قضايا مكافحة الإرهاب زارت السعودية مع محققي المديرية العامة للأمن الداخلي وفنيين من الشرطة العلمية والتقنية، وتمكنوا من أخذ عينات من السيارة المستهدفة.

وكان ممثلو الادعاء الفرنسيين المعنيبن بمكافحة الإرهاب قد فتحوا تحقيقاً أولياً في الانفجار في يناير/ كانون الثاني.

وشكّل الانفجار الغامض الذي استهدف سيارة سائق فرنسي في رالي داكار الصحراوي في السعودية نقمة على جهود المملكة لتنظيم فاعليات رياضية رفيعة المستوى في إطار سعيها نحو تغيير صورتها المحافظة عالمياً، حسب ما أفاد خبراء.

وكان السباق الأسطوري، المعروف سابقاً باسم باريس-داكار، ينطلق من العاصمة الفرنسية في طريقه إلى عاصمة السنغال كمحطة أخيرة.

لكن التهديدات الأمنية على طول المسار في شمال إفريقيا أدت إلى نقله إلى أمريكا الجنوبية في العام 2009 قبل أن يحط الرحال في السعودية منذ عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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