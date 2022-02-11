سياسة
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حوالي 7 مليارات دولار.. بايدن يعوض ضحايا 11 سبتمبر بأصول أفغانستان المجمدة
كشفت وسائل إعلامية، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوي استخدام الأصول الأفغانية المجمدة بالولايات المتحدة، لتعويض ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وكذلك لتمويل الإغاثة في أفغانستان.
حوالي 7 مليارات دولار.. بايدن يعوض ضحايا 11 سبتمبر بأصول أفغانستان المجمدة
بايدن سيعلن بدء استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي / AA
11 فبراير 2022

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول مطلع رفض الكشف عن هويته قوله بأنه "من المتوقع أن يصدر بايدن أمراً تنفيذياً لاستخدام حوالي 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في النظام المصرفي الأمريكي لتعويض ضحايا 11 سبتمبر ولأغراض إغاثية في أفغانستان".

وأضاف المصدر، بأن بايدن يعتزم إصدار الأمر التنفيذي في وقت لاحق، بهدف تقسيم الأصول المجمدة بالتساوي للملفين.

وأشار المسؤول إلى أن ذلك "سيتطلب من المؤسسات المالية الأمريكية تسهيل الوصول إلى 3.5 مليارات دولار من الأصول المجمدة لتمويل الإغاثة في أفغانستان".

وتابع في السياق ذاته بأن "المبلغ المتبقي البالغ حوالي 3.5 مليارات دولار، سيبقى داخل الولايات المتحدة لاستخدامه لتمويل الدعاوى القضائية المستمرة المرفوعة من قبل الضحايا الأمريكيين للهجمات الإرهابية".

ولفت المسؤول إلى أن "المحاكم الأمريكية التي رفع فيها ضحايا أحداث 11 سبتمبر، دعاوى ضد حركة طالبان الأفغانية، سيتعين عليها أيضاً اتخاذ إجراءات لتعويض الضحايا من هذه الأصول".

وقد جمدت الولايات المتحدة الأمريكية، مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية الأفغانية، مباشرة بعد إعلان حركة "طالبان" استيلاءها على الحكم بأفغانستان في شهر أغسطس/آب الماضي.

وتقدر هذه الأصول، وفق تقارير رسمية، بحوالي 7 مليارات دولار، من إجمالي 9 مليارات دولار موجودة في ألمانيا والإمارات وسويسرا وقطر.

وكانت حكومة "طالبان" قد دعت الكونغرس الأمريكي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى إزالة تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني لمواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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