سياسة
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الإمارات تعلن عن عقوبات مشددة لمكافحة "جريمة التسول".. ما هي؟
أعلنت النيابة العامة الإماراتية، الجمعة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن عقوبات مشددة لمكافحة ما وصفتها بـ "جريمة التسول" في البلاد، خصوصاً للأشخاص الذين يثبت أنهم بحالة بدنية صحيحة ولديهم مورد للعيش.
الإمارات تعلن عن عقوبات مشددة لمكافحة "جريمة التسول".. ما هي؟
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11 فبراير 2022

أعلنت النيابة العامة في الإمارات، من خلال تغريدة نشرتها، الجمعة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عمّا أسمته عقوبة "جريمة التسول".

وقالت إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة".

وأوضحت أن الحالات التي تكون فيها العقوبة مشددة هي: "إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، أو إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم".

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام" فإن نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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