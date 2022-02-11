سياسة
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لتصبح أول دولة.. الدنمارك تدرس إنهاء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا
أعلنت هيئة الصحة الدنماركية، الجمعة، أنها لا ترى أي سبب حالياً لإعطاء جرعة معززة للأطفال أو جرعة رابعة من اللقاح لأي سكان معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
لتصبح أول دولة.. الدنمارك تدرس إنهاء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا
قالت الوكالة إنها مستعدة لتغيير قرارها إذا كانت هناك، على عكس التوقعات، موجة رابعة أو متحورات جديدة مثيرة للقلق  / AA
11 فبراير 2022

أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك الجمعة، أنها تدرس ”إنهاء” برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا بالبلاد في فصل الربيع ولا ترى أي سبب الآن لإعطاء جرعة معززة للأطفال أو جرعة رابعة لأي سكان معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

قالت هيئة الصحة الدنماركية في بيان يوضح أسبابها إن موجة العدوى الثالثة في الدولة الأوروبية آخذة في التضاؤل "بسبب مناعة القطيع".

أضافت الوكالة الحكومية في بيان "التغطية العالية للقاح في الدنمارك، بخاصة مع الجرعة الثالثة، تعني أنه يمكننا التعامل مع العدوى المتزايدة دون الإصابة بمرض خطير".

وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الدنماركية تقديم جرعة رابعة من اللقاح لكبار السن وغيرهم من المواطنين المعرضين للخطر لأن وضع الجائحة تدهور بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

لكن تقييماً لهيئة الصحة خلص إلى أن ثلاث جرعات وفرت حماية جيدة للمقيمين في دور رعاية المسنين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً، وقررت الوكالة أنه ليس من الضروري تزويدهم بجرعات إضافية في الوقت الحالي.

قالت بوليت سوبورغ، كبيرة الأطباء لدى هيئة الصحة، إن اقتراب نهاية الشتاء، حيث يؤدي قضاء الوقت في الأماكن المغلقة إلى سهولة انتشار الفيروس، هو سبب آخر للتوقف عن إعطاء جرعات رابعة.

وبدأ عدد قليل فقط من البلدان في جميع أنحاء العالم في تقديم جرعات رابعة أو أعلن عن خطط في هذا الصدد.

ووسعت الدنمارك برنامج التطعيم الخاص بها ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما كان المتحور دلتا هو المهيمن وكان هناك خوف من أن يصيب الأطفال الأجيال الأكبر سناً.

وقالت السلطات الصحية الجمعة إنها "بدأت الآن في التخطيط لإكمال برنامج التطعيم الحالي لجميع الفئات المستهدفة، بما في ذلك برنامج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11".

وقالت هيئة الصحة الدنماركية في بيان إنها تدرس "إنهاء برنامج التطعيم للعام بأكمله في وقت لاحق من الربيع".

وأضاف البيان "بالطبع سنتابع الجائحة عن كثب، ونحن مستعدون لتغيير قرارنا إذا كانت هناك، على عكس التوقعات، موجة رابعة في الربيع أو كانت هناك متحورات جديدة مثيرة للقلق هذا الربيع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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