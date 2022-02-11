كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن محكمة التاج في منشستر قد أصدرت حكماً قضائياً، بالسجن 20 عاماً على جندي يدعى روي إيفانز، خدم سابقاً في مدن البصرة وبغداد وأم القصر العراقية، إلى جانب أفغانستان وإيرلندا الشمالية.

واعتقل إيفانز خلال شهر يونيو/تموز 2020، بعد أن عثرت أجهزة الشرطة على أسلحة نارية غير مرخص بها في المنزل الذي كان يقيم فيه مع صديقته وأربعة أطفال لها.

وحسب ما أوضحه التقرير، نقلاً عما أفاد به محققون شاركوا في القضية، فإن إيفانز قد أدين بالمشاركة في أنشطة عصابة مخدرات إجرامية هرّبت شحنة كبيرة من الهيروين بقيمة 3.4 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل أكثر من 4.6 مليون دولار، من هولندا إلى المملكة المتحدة.

كما اتهم الجندي السابق أيضاً بتقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة بصيانة الأسلحة، إلى زعيم عصابة إجرامية مقيم في دبي يعرف باسم "سورفين".

وبالرغم من رفضه في البداية الاتهامات الموجهة إليه، إلا أن إيفانز غيّر لاحقاً اعترافاته وأقر بتورطه في تهريب مخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة بطريقة غير قانونية.

ولتبرير الجرائم التي ارتكبها، قال إيفانز بأنه اتبع سلكاً إجرامياً بسبب دخوله في حالة "اكتئاب" نتيجة عجزه عن التأقلم مع الحياة بعد تركه الخدمة العسكرية التي كانت قد دامت نحو 13 عاماً.