سياسة
3 دقيقة قراءة
كندا.. إعلان الطوارئ في أونتاريو ومصانع السيارات مغلقة والحكومة تلجأ للقضاء
أعلن رئيس الوزراء في أونتاريو، مركز الاحتجاجات على التدابير الصحية في كندا، الجمعة حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب تظاهرات سائقي الشاحنات، وإغلاقهم واحداً من أكثر المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا ازدحاماً.
كندا.. إعلان الطوارئ في أونتاريو ومصانع السيارات مغلقة والحكومة تلجأ للقضاء
تواصل قافلة من متظاهري الشاحنات وداعمين لهم الاحتجاج ضد إجراءات كوفيد-19 في كندا وإغلاق أجزاء كبيرة من وسط مدينة أوتاوا/أونتاريو / AFP
11 فبراير 2022

أعلن رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي دوج فورد حالة الطوارئ في الإقليم الجمعة، بسبب استمرار احتجاجات سائقي الشاحنات على إجراءات كوفيد-19.

وقال فورد في مؤتمر صحفي "سأعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء لاستخدام السلطات القانونية (المخولة) في التطبيق العاجل للأوامر الحكومية التي ستوضح بجلاء أن إغلاق وإعاقة حركة البضائع والأشخاص والخدمات غير قانوني ويعرض فاعله للعقاب".

وتعهد فورد أيضاً بإجراء قانوني جديد ضد المحتجين بما في ذلك فرض غرامات واحتمال السجن لعدم الالتزام بالأوامر الحكومية.

وبدأت السلطات في كندا الجمعة، محاولتها لإنهاء إغلاق سائقي شاحنات لجسر احتجاجاً على القيود التي تفرضها البلاد لكبح تفشي كوفيد-19، وذلك في حين انتشر نقص في قطع الغيار بصناعة السيارات على جانبي الحدود الأمريكية - الكندية.

وخطط رئيس بلدية وندسور بمقاطعة أونتاريو الكندية، للحصول على أمر قضائي في جلسة استماع بعد الظهر ضد أعضاء ما تطلق على نفسها اسم ”قافلة الحرية” والتي تستخدم عشرات الشاحنات الصغيرة لإغلاق جسر أمباسادور الذي يربط المدينة بديترويت.

وترددت السلطات الفيدرالية والإقليمية والمحلية في تفريق المحتجين بالقوة هناك وفي أماكن أخرى بجميع أنحاء البلاد، ما يعكس على ما يبدو نقصاً في القوة البشرية لدى الشرطة المحلية، وتقديس كندا لحرية التعبير، وكذلك الخوف من رد فعل عنيف.

وكان درو ديلكينز، رئيس بلدية وندسور، قد حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن بعض سائقي الشاحنات "على استعداد للموت".

بيد أن الضغط لإعادة فتح الجسر يتصاعد على ما يبدو، مع إغلاق شركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"تويوتا" و"هوندا" مصانع سيارات أو اضطرارها إلى إلغاء ورديات بسبب نقص قطع الغيار.

وإلى هذا، حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو على استخدام سلطاتها الفيدرالية لإنهاء الإغلاق.

وبالمثل دعا حاكم ولاية ميتشيغان السلطات الكندية إلى حل الأزمة سريعاً.

يشار إلى أن جسر أمباسادور يعد أكثر المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا ازدحاماً، إذ يحمل 25% من إجمالي التجارة بين البلدين.

وتأتي الأزمة بينما تكافح صناعة السيارات بالفعل للحفاظ على الإنتاج في مواجهة النقص الناجم عن جائحة فيروس كورونا فيما يخص رقائق الحاسوب وغيرها من اضطرابات سلسلة التوريد.

كما تسبب المئات من المحتجين بالشاحنات في شل شوارع وسط مدينة أوتاوا لما يقرب من أسبوعين حتى الآن، وأغلقوا ثلاثة معابر حدودية أخرى بالكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us