تدفقت مؤخراً الطلبات من جميع أنحاء العالم على مركز هيمسلي كونفيرزيشن سنتر الواقع جنوبي شرق إنجلترا، والذي أطلق في سابقة غريبة، مشروعاً لإطلاق اسم الشريك السابق على "صرصار" مثلاً، لجمع التبرعات لصالح حديقة الحيوان.

وقال مدير العمليات هنري ويدون في تصريح إعلامي "إذا كنت مررت بانفصال صعب وتحتاج إلى ما يسري عنك فإن هذا المشروع، طريقة جيدة لتضحك من قلبك بينك وبين نفسك أو مع أصدقائك".

وأضاف بأن المركز مستعد أيضاً لاستخدام أسماء السياسيين في هذا المجال.

وأكد ويدون بأنه "نرحب بجميع الأسماء، وكل هدفنا هو جمع التبرعات للمشروعات التي ننفذها هنا في حديقة الحيوان".