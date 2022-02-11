سياسة
1 دقيقة قراءة
بمناسبة عيد الحب.. طريقة غريبة للانتقام من شريكك السابق في بريطانيا
بينما كان العاشقون المهجورون ينتقمون من شركائهم السابقين عبر الكثير من الطرق، ابتدع مركز هيمسلي كونفيرزيشن سنتر في إنجلترا مؤخراً بمناسبة "عيد الحب"، فكرة جديدة للتسلية، تقوم على إطلاق اسم الشريك السابق على صرصار مثلاً.
بمناسبة عيد الحب.. طريقة غريبة للانتقام من شريكك السابق في بريطانيا
بمناسبة عيد الحب.. يمكنك في إنجلترا إطلاق اسم الشريك السابق على صرصار / Others
11 فبراير 2022

تدفقت مؤخراً الطلبات من جميع أنحاء العالم على مركز هيمسلي كونفيرزيشن سنتر الواقع جنوبي شرق إنجلترا، والذي أطلق في سابقة غريبة، مشروعاً لإطلاق اسم الشريك السابق على "صرصار" مثلاً، لجمع التبرعات لصالح حديقة الحيوان.

وقال مدير العمليات هنري ويدون في تصريح إعلامي "إذا كنت مررت بانفصال صعب وتحتاج إلى ما يسري عنك فإن هذا المشروع، طريقة جيدة لتضحك من قلبك بينك وبين نفسك أو مع أصدقائك".

وأضاف بأن المركز مستعد أيضاً لاستخدام أسماء السياسيين في هذا المجال.

وأكد ويدون بأنه "نرحب بجميع الأسماء، وكل هدفنا هو جمع التبرعات للمشروعات التي ننفذها هنا في حديقة الحيوان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us