سياسة
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رفع لافتة ضد الحرب على بلاده.. اللجنة الأولمبية لن تعاقب رياضياً أوكرانياً
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لن تكون هناك أي عقوبات على الرياضي الأوكراني الذي كان قد رفع، نهاية السباق الذي شارك فيه مؤخراً، لافتة صغيرة تحث على السلام في وطنه.
رفع لافتة ضد الحرب على بلاده.. اللجنة الأولمبية لن تعاقب رياضياً أوكرانياً
اللجنة الاولمبية تعلن بأنه لا عقوبة على رياضي اوكراني رفع لافتة ضد الحرب / Others
11 فبراير 2022

قالت اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لن تكون هناك أي عقوبات على رياضي أوكراني كان قد رفع لافتة صغيرة تحث على السلام في وطنه بنهاية السباق الذي شارك فيه.

ورفع الرياضي الأوكراني الذي يدعى فلاديسلاف هيراسكيفيتش والذي احتل المركز الثامن عشر من بين عشرين متسابقاً، لافتة يوم الجمعة كتب عليها ”لا للحرب في أوكرانيا”.

وطبعت اللافتة الورقية باللونين الأزرق والأصفر، وهما لونا العلم الأوكراني.

وكان من الممكن أن تعتبر اللجنة الدولية الأولمبية تصرف اللاعب انتهاكاً للقاعدة الخمسين من الميثاق الأولمبي، والتي تنص على أنه ”لا يسمح بأي نوع من التظاهر أو الدعاية السياسية والدينية والعرقية في أي موقع من المواقع أو منطقة من مناطق الأولمبياد”.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية صنفت في المقابل، اللافتة بأنها "دعوة عامة للسلام"، واعتبرت أن الأمر قد انتهى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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