قالت اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لن تكون هناك أي عقوبات على رياضي أوكراني كان قد رفع لافتة صغيرة تحث على السلام في وطنه بنهاية السباق الذي شارك فيه.

ورفع الرياضي الأوكراني الذي يدعى فلاديسلاف هيراسكيفيتش والذي احتل المركز الثامن عشر من بين عشرين متسابقاً، لافتة يوم الجمعة كتب عليها ”لا للحرب في أوكرانيا”.

وطبعت اللافتة الورقية باللونين الأزرق والأصفر، وهما لونا العلم الأوكراني.

وكان من الممكن أن تعتبر اللجنة الدولية الأولمبية تصرف اللاعب انتهاكاً للقاعدة الخمسين من الميثاق الأولمبي، والتي تنص على أنه ”لا يسمح بأي نوع من التظاهر أو الدعاية السياسية والدينية والعرقية في أي موقع من المواقع أو منطقة من مناطق الأولمبياد”.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية صنفت في المقابل، اللافتة بأنها "دعوة عامة للسلام"، واعتبرت أن الأمر قد انتهى.