سياسة
3 دقيقة قراءة
أزمة أوكرانيا.. واشنطن تتوقع "غزواً وشيكاً" وموسكو تحذر من "أكاذيب الغرب"
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض اليوم الجمعة بأنه لا يستبعد هجوم روسيا جوياً على أوكرانيا في غضون أسبوع، داعياً الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا.
أزمة أوكرانيا.. واشنطن تتوقع "غزواً وشيكاً" وموسكو تحذر من "أكاذيب الغرب"
أزمة أوكرانيا.. واشنطن تتوقع "غزواً وشيكاً" وموسكو تحذر من "أكاذيب الغرب"
11 فبراير 2022

قالت وزارة الخارجية الروسية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الدول الغربية بمساعدة وسائل الإعلام تنشر معلومات كاذبة بالإشارة إلى أن موسكو ربما تخطط لغزو أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت أن الدول الغربية تحاول تشتيت الانتباه عن أعمالها العدوانية.

من جانبه، أعلن مستشار الامن القومي الأمريكي جيك سوليفان الجمعة أن غزواً روسياً لأوكرانيا قد "يحصل في أي وقت" من الآن، وربما سيكون قبل انتهاء أولمبياد بكين الشتوي المقرر في 20 فبراير/شباط الجاري.

ورجح سوليفان أن تبدأ القوات الروسية شن هجوم جوي، لافتاً إلى أنه "لا نزال نرى مؤشرات تصعيد روسي، ويشمل ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية"، على حد تعبيره.

وحث سوليفان في الأثناء، الأمريكيين الذين لا يزالون في أوكرانيا، على المغادرة في غضون 24-48 ساعة بأقصى تقدير.

وأشار في السياق ذاته إلى أن الحلفاء أبدوا وحدة موقف "لافتة" في مواجهة روسيا، محذراً موسكو من أن نفوذها سيتراجع في حال قررت غزو أوكرانيا.

وأكد أنه "مهما حصل يبقى الغرب موحداً أكثر من أي وقت مضى.. وقد تعزز في السنوات الأخيرة حلف شمال الأطلسي".

وأفاد جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة لا تعرف إلى الآن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ فعلاً القرار بالغزو من عدمه، لكن كل المقومات جاهزة الآن لتوغل سريع، حسب رأيه.

وأضاف سوليفان أن لدى روسيا الآن قوات تكفي لشن عملية عسكرية ضخمة ضد أوكرانيا وأن هجوماً قد يبدأ في "أي يوم الآن".

وأضاف سوليفان، الذي كان يتحدث في إفادة بالبيت الأبيض، أن على أي أمريكي لا يزال موجوداً في أوكرانيا مغادرتها في غضون ما بين 24-48 ساعة. وقال إن غزواً روسياً قد يبدأ بهجوم جوي يجعل المغادرة صعبة.

وقال سوليفان إن المخابرات الأمريكية تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يأمر بغزو قبل نهاية دورة الألعا ب الأولمبية الشتوية في بكين وإن شن هجوم سريع على العاصمة الأوكرانية كييف أمر محتمل.

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us