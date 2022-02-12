أعلن مرصد حقوقي يمني مساء الجمعة مقتل 3 أطفال أشقاء في محافظة مأرب وسط البلاد جراء انفجار مقذوف صاروخي.

جاء ذلك في بيان للمرصد اليمني للألغام (غير حكومي) اطلعت عليه الأناضول.

والمرصد منظمة غير حكومية تُعنى بتوثيق ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في اليمن.

وأفاد البيان "بمقتل 3 أطفال أشقاء نتيجة انفجار مقذوف صاروخي في مدينة حريب بمحافظة مأرب (وسط)"، من دون تفاصيل أكثر.

ولم يذكر المرصد الجهة المسؤولة عن زراعة اللغم الذي تسبب بمقتل الأطفال الثلاثة، كما لم تصدر إفادة رسمية من الحكومة اليمنية المسيطرة على المدينة بهذا الخصوص حتى الساعة 21:30 (ت.غ).

والأربعاء الماضي أعلن المرصد مقتل 36 شخصاً نتيجة الألغام والعبوات الناسفة في عدد من محافظات البلاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، فقد بلغت أعداد الألغام المزروعة في البلاد أكثر من مليون لغم.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه بنهاية 2021 تكون الحرب في اليمن أسفرت عن مقتل 377 ألفاً بشكل مباشر وغير مباشر.