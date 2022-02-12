قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الجمعة إن الغزو الروسي لأوكرانيا "قد يحدث في أي وقت"، ودعا مواطنيه لمغادرة البلد الأخير "فوراً".

وأضاف سوليفان أن بلاده ترى علامات لتصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.

وأشار مستشار الأمن القومي إلى أن بلاده تتوقع أن يبدأ أي غزو روسي لأوكرانيا بقصف جوي يتلوه اجتياح بري.

وأوضح أن "الغزو الروسي قد يحدث في أي لحظة حتى في ظل الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين المقرر انتهاؤها في 20 فبراير/شباط الجاري".

ودعا سوليفان المواطنين الأمريكيين الذين لا يزالون في أوكرانيا إلى "المغادرة فوراً خلال الساعات الـ24 أو 48 المقبلة".

وأكد قائلاً: "الطريقة التي نشرت بها روسيا قواتها حول أوكرانيا تدفعنا إلى اعتقاد أنها تعتزم الاجتياح".

وتوقع سوليفان أنّ يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لثنيه عن غزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ الخارجية الأمريكية تخطّط للإعلان في وقت مبكّر السبت أن معظم الموظفين الأمريكيين بسفارة كييف "ستُطلب منهم مغادرة البلاد قبل الغزو الروسي المخيف".

وأكد: "مهما حصل فإن الغرب موحد أكثر من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة".

من جهتها حثّت بريطانيا رعاياها على مغادرة أوكرانيا "فوراً" في الوقت الذي لا تزال فيه وسائل الانتقال التجارية متاحة، وسط مخاوف غزو روسي محتمل.

ودعت وزارة الخارجية البريطانية في بيان نشرته الجمعة مواطنيها لعدم السفر إلى أوكرانيا.

وأضاف البيان أن "السفارة لا تزال تعمل، إلا أنها لن تتمكن من تقديم المساعدات القنصلية بشكل شخصي".

وقالت الوزارة إنه يتعين على من يقررون البقاء في أوكرانيا "التزام اليقظة والحذر طوال الوقت بسبب عمليات القتال المحتملة، والمحافظة على المراجعة المستمرة لخططكم للمغادرة، والتأكد من تحديث وثائق سفركم".​​​​​​​

وفي السياق ذاته طلبت الدنمارك والنرويج وهولندا الجمعة من رعاياها في أوكرانيا مغادرة البلاد.

وفي بيان صادر عنها حثت الخارجية الدنماركية مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة.

كما طلبت الخارجية النرويجية في بيان من مواطنيها في أوكرانيا مغادرتها، بسبب الوضع الأمني ​​الخطير وغير المتوقع على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان إن سفيرها في كييف عقد اجتماعاً مرئياً مع المواطنين الهولنديين المقيمين في أوكرانيا، داعياً رعايا بلاده لمغادرة أوكرانيا بالسرعة القصوى، ومشيراً إلى أنه يجب على الراغبين في البقاء "التحضير جيداً لاحتمال قيام الحرب".

وفي سياق منفصل أعلن متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف الجمعة أن الرئيسين الروسي والأمريكي بصدد إجراء اتصال هاتفي مساء السبت 12 فبراير/شباط الجاري.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي: "بالفعل طلب الجانب الأمريكي الاتصال بالرئيس بوتين، ومن المخطط إجراء المكالمة بين الرئيسين مساء الغد بتوقيت موسكو"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أنه "كان للجانب الأمريكي طلب خطي بهذا الصدد" .

ويأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيتصل بالرئيس الروسي "في القريب العاجل"، وسط مخاوف أمريكية بشأن تحضير روسيا لغزو محتمل لأوكرانيا.​​​​​​​

وفي وقت سابق الجمعة قالت موسكو إن المناقشات التي جمعت روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في برلين (الخميس) سعياً لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية لم تؤدِّ إلى "أي نتيجة".

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وهدّدت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنّت هجوماً على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.