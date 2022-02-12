أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الجمعة تعليمات لإرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا على خلفية تصاعد التوتر الروسي-الأوكراني.

وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع إنه بناءً على توجيه من الرئيس جو بايدن أمر أوستن بإرسال جميع الجنود المتبقين من الفرقة 82 المحمولة جواً المتمركزة في مدينة فورت براغ إلى بولندا، وعددهم 3 آلاف.

وأشار إلى أن الجنود سينتقلون إلى المنطقة في الأيام القادمة وأن 1700 جندي من نفس الفرقة سبق أن نُقلوا إلى بولندا.

وذكر أن الفرقة خاضعة لقيادة اللواء كريستوفر دوناهو الذي قاد عملية الانسحاب من أفغانستان في أغسطس/آب 2021.

وفي السياق نفسه أعلنت البحرية الأمريكية الجمعة إرسال 4 سفن مدمرة إلى أسطولها السادس المسؤول عن منطقة أوروبا، على خلفية تصاعد التوتر الروسي-الأوكراني.

وقالت البحرية في بيان إنها أرسلت مدمراتها "سوليفانس" و"غونزاليز" و"دونالد كوك" و"يو إس إس ميتشر" إلى منطقة عمليات أوروبا، لدعم أسطولها السادس والحلفاء في الناتو.

وأضافت أن السفن انطلقت من ولايتي فيرجينيا وفلوريدا، وأن إرسالها ليس رداً على أي خطوة روسية، إنما بهدف توفير المزيد من المرونة للأسطول السادس.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت موسكو إن المناقشات التي جمعت روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في برلين (الخميس) سعياً لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية لم تؤدِّ إلى "أي نتيجة".

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.