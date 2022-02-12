سياسة
2 دقيقة قراءة
أججتها الحرب.. مسؤولة أممية تروي فظائع عن المجاعة واغتصاب النساء في إثيوبيا
وصفت المسؤولة الأممية ما يتعرّض له الإثيوبيون لا سيّما النساء منهم بـ"فظائع لا يمكن تصوّرها"، وروت تفاصيل عن حالات اغتصاب جماعي واغتصاب نساء ولدن لتوهن بعملية قيصرية، وتطرّقت إلى ضحايا المجاعات بكل أنحاء البلاد.
أججتها الحرب.. مسؤولة أممية تروي فظائع عن المجاعة واغتصاب النساء في إثيوبيا
تحدّثت أمينة محمد خلال زيارتها لإثيوبيا إلى النساء اللائي عانين الفظائع في جميع أنحاء البلاد / Getty Images
12 فبراير 2022

عقب زيارتها عدة مناطق للصراع في إثيوبيا والتي استمرّت خمسة أيام، نددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد بفظائع "لا يمكن تصوّرها" تعيشها النساء بشكل خاص، مطالبةً بتحقيق العدالة لهن.

وقالت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي الجمعة إنّ "الإثيوبيات تأثرن بشكل كبير بطريقة لا يمكن تصورها"، مضيفةً "في أسوأ كوابيسكم لا يمكنكم تخيّل ما حدث للنساء في إثيوبيا"، وأشارت إلى أنها شاهدت خلال رحلتها أشخاصاً وقعوا ضحايا لـ"المجاعة".

وتابعت: "لقد كان من المحزن حقاً أن أرى النسيج الاجتماعي لهذا البلد ممزقاً للغاية".

وشدّدت على أنّ "اللوم يقع على الجميع" بالنسبة إلى هذه الفظائع التي أججتها الحرب، معتبرةً أنه في القرن الحادي والعشرين "من غير المقبول أن يتمكن إنسان من أن يسبب (معاناة كهذه) لإنسان آخر".

وتطرّقت المسؤولة الأممية عن مصير امرأة شابة تعرّضت للاغتصاب أمام ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات أو أربعاً، وباتت تواجه الرفض من زوجها وعائلتها والمجتمع.

وأضافت أنّها تحدّثت إلى النساء في جميع أنحاء البلاد اللائي عانين الفظائع، "بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، واغتصاب اللواتي ولدن لتوهن بعملية قيصرية".

وتابعت المسؤولة أنّه "يجب تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات"، من دون أن تعطي تفاصيل حول سبل تحقيق ذلك.

وخلَّف النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيغراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 آلاف القتلى، وقد ترافق مع حصول انتهاكات، ودفع وفقاً للأمم المتحدة مئات الآلاف إلى شفير المجاعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us