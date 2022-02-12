أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، وذلك "استجابة للتهديدات"، عقب هجوم حوثي على مطار أبها.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" في ساعة مبكرة من فجر السبت إن العملية الجارية بصنعاء تأتي استجابة للتهديدات، وطالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن التحالف استهدف منتصف ليل الجمعة/السبت شارع المطار في مديرية الثورة مخلفاً أضراراً مادية.

وأشار موقع المسيرة التابع للحوثيين إلى أن الغارات شملت منطقة الصباحة في مديرية بني مطر في الريف الغربي للعاصمة.

وكان التحالف أعلن أمس الجمعة تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي بمدينتَي حجة وصعدة باليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان عسكري مقتضب نقلته وسائل إعلام سعودي إنه نفّذ عمليات عسكرية جوية استهدفت مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية بمحافظتَي حجة وصعدة، ما أسفر عن تدمير 13 آلية عسكرية للحوثيين، بالإضافة إلى خسائر بشرية فادحة تتكبدها المليشيات الحوثية.

وتأتي عملية التحالف الأخيرة في صنعاء هجوم حوثي بطائرة مُسيّرة الخميس على مطار أبها الدولي أوقع 18 إصابة.

في سياق ذلك أعلن الجيش اليمني الجمعة تحرير 80% من مدينة حرض الاستراتيجية من أيدي جماعة "الحوثي" شمال غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد عبده مجلي: "قوات الجيش اليمني حررت أجزاء واسعة بنسبة 80% من مدينة حرض الاستراتيجية، بمحافظة حجة (شمال غرب) منذ يوم الجمعة الماضي".

وأوضح: "جرى تحرير معسكر (المحصام) الاستراتيجي المطل على المدينة من الجهة الشرقية، وكذلك جبال (الحصنين) وسلسلة جبال (الهيجة) الاستراتيجية، وعدة قرى أخرى".

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.