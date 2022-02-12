سياسة
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للتحقيق بفضيحة الحفلات.. شرطة لندن ترسل استبياناً إلى رئيس وزراء بريطانيا
تسلّم رئيس الوزراء البريطاني استبياناً من شرطة العاصمة، وذلك في إطار تحقيقها بفضيحة "بارتي غيت" التي تتهم بوريس جونسون بتنظيم حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق التي شهدتها البلاد لمكافحة كوفيد-19.
للتحقيق بفضيحة الحفلات.. شرطة لندن ترسل استبياناً إلى رئيس وزراء بريطانيا
تهدّد فضيحة "بارتي غيت" المستقبل السياسي لجونسون / AA
12 فبراير 2022

أعلنت شرطة لندن الجمعة أنّها أرسلت إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استمارة أسئلة لكي يجيب عليها في إطار تحقيق تجريه بشأن حفلات نظّمت في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق التي شهدتها البلاد لمكافحة كوفيد-19.

وقال متحدّث باسم الشرطة في بيان "نستطيع أن نؤكّد أنّ رئيس الوزراء تلقّى استمارة أسئلة من شرطة لندن، وسيردّ عليها كما ينبغي".

وكان المحقّقون في هذه القضية أعلنوا مساء الخميس أنّهم سيتّصلون بـ"أكثر من 50 شخصاً" للحصول على إفاداتهم حول هذه الفضيحة التي تهدّد المستقبل السياسي لجونسون.

ويُعتقد أن هؤلاء الأشخاص حضروا حفلات في مكتب جونسون ومقر إقامته بداونينج ستريت خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا. وتريد الشرطة الحصول منهم على إجابات لتفسير مشاركتهم في تلك الحفلات.

وأتى بيان الشرطة بعيد ساعات على نشر وسائل إعلام صورة جديدة يظهر فيها جونسون مشاركاً بإحدى هذه الحفلات مع شخصين آخرين.

وتتحرّى الاستبانات أنشطة هؤلاء الأشخاص خلال 12 مناسبة أقيمت في مقرّ رئاسة الوزراء خلال 2020 و2021.

والخميس شنّ رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور هجوماً عنيفاً على جونسون، متّهماً إياه بخرق قواعد كوفيد وتعزيز "ازدراء" العامة للسياسة وتشويه سمعة المملكة المتحدة في الخارج.

وسلّط هذا الهجوم الحادّ وغير الاعتيادي للسياسي المحافظ العريق الضوء على الخطر الذي يهدّد مستقبل جونسون بسبب فضيحة "بارتي غيت"، خصوصاً أنّه سبق للعديد من نواب حزب المحافظين الحاكم أن دعوه إلى الاستقالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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