نقلت وكالة أنباء البحرين اليوم السبت عن وزارة الخارجية تأكيدها في بيان إلحاق ضابط إسرائيلي بالبلاد.

وقال البيان إن إلحاق الضابط يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، لم تسمِّه، يضم أكثر من 34 دولة، ويؤمّن حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن تل أبيب ستبعث بضابط بحري ليتولى منصباً رسمياً في البحرين، وهي المرة الأولى التي يُعين فيها ضابط إسرائيلي في دولة عربية.

وقالت "القناة 13" بالتليفزيون الإسرائيلي إنّ الضابط الرفيع الذي من المتوقع أن يصل إلى البحرين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سيكون مكلّفاً الاتصال مع الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زار البحرين الأسبوع الماضي، ووُوفق على تمركز الضابط الإسرائيلي خلال اجتماع ثلاثي ضم غانتس ونظيره البحريني وقائد الأسطول الأدميرال براد كوبر، وزار غانتس خلال زيارة البحرين الأسطول الخامس الأمريكي.

ووقّع غانتس الخميس الماضي اتفاقاً أمنياً مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي بالمنامة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووصفت الصحيفة الاتفاق الذي جاء خلال زيارة غانتس للبحرين بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنه "امتداد لاتفاقات التطبيع ويؤسّس للعلاقات الأمنية بين تل أبيب والمنامة".

يُشار إلى أنّ البحرين وإسرائيل وقَّعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/أيلول 2020 بالبيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وسط إعلان قوى سياسية ومنظمات عربية رفض الاتفاقية بشكل واسع.