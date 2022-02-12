سياسة
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البحرين تردّ على أنباء استضافتها ضابطاً إسرائيلياً بشكل دائم.. ماذا قالت؟
أكدت وزارة الخارجية البحرينية إلحاق ضابط إسرائيلي بالبلاد وقالت في بيان إن ذلك يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضمّ أكثر من 34 دولة، لتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب.
البحرين تردّ على أنباء استضافتها ضابطاً إسرائيلياً بشكل دائم.. ماذا قالت؟
وقّع غانتس خلال زيارته البحرين اتفاقاً أمنياً مع نظيره عبد الله بن حسن النعيمي بالمنامة - صورة أرشيفية / AFP
12 فبراير 2022

نقلت وكالة أنباء البحرين اليوم السبت عن وزارة الخارجية تأكيدها في بيان إلحاق ضابط إسرائيلي بالبلاد.

وقال البيان إن إلحاق الضابط يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، لم تسمِّه، يضم أكثر من 34 دولة، ويؤمّن حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن تل أبيب ستبعث بضابط بحري ليتولى منصباً رسمياً في البحرين، وهي المرة الأولى التي يُعين فيها ضابط إسرائيلي في دولة عربية.

وقالت "القناة 13" بالتليفزيون الإسرائيلي إنّ الضابط الرفيع الذي من المتوقع أن يصل إلى البحرين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سيكون مكلّفاً الاتصال مع الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زار البحرين الأسبوع الماضي، ووُوفق على تمركز الضابط الإسرائيلي خلال اجتماع ثلاثي ضم غانتس ونظيره البحريني وقائد الأسطول الأدميرال براد كوبر، وزار غانتس خلال زيارة البحرين الأسطول الخامس الأمريكي.

ووقّع غانتس الخميس الماضي اتفاقاً أمنياً مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي بالمنامة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووصفت الصحيفة الاتفاق الذي جاء خلال زيارة غانتس للبحرين بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنه "امتداد لاتفاقات التطبيع ويؤسّس للعلاقات الأمنية بين تل أبيب والمنامة".

يُشار إلى أنّ البحرين وإسرائيل وقَّعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/أيلول 2020 بالبيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وسط إعلان قوى سياسية ومنظمات عربية رفض الاتفاقية بشكل واسع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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