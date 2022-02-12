أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأنّ دبلوماسيين وموظفين قنصليين روساً بدؤوا مغادرة أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطّلع (لم تسمِّه) قوله: "بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصلية في أوكرانيا في المغادرة إلى روسيا".

وحسب المصدر: "على خلفية الإخلاء الذي أعلنه رسمياً عدد من الدول الغربية، فإنّ هذا يشير إلى أن موسكو قرّرت السير على نفس المنوال".

في وقت سابق اعترف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا قد تتخذ قراراً بشأن الإجلاء المؤقّت للموظفين غير الأساسيين في البعثة الدبلوماسية لبلاده في أوكرانيا.

وكانت الوكالة الروسية ذاتها نقلت عن الملحق الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية في كييف دينيس غولينكو، تأكيده أنّ الخارجية الروسية تعمل على تنفيذ عملية إخلاء جزئي للسفارة الروسية في كييف.

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك والنرويج وهولندا وأستراليا رعاياها لمغادرة الأراضي الأوكرانية فوراً، وسط تصاعد مخاوف لحشد روسيا قواتها حول أوكرانيا بكثافة خلال الساعات الماضية، ما ينذر بغزو وشيك.