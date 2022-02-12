سياسة
2 دقيقة قراءة
بلغت 25 مليون دولار.. بيع مجموعة أحذية رياضية يحطم الرقم القياسي
أعلنت دار سوزبي للمزادات بيع 200 زوج من الأحذية الرياضية التي صمّمها الراحل فيرجيل أبلوه مقابل 25.3 مليون دولار، محطمة بذلك الرقم القياسي، أي فاق ثمانية أضعاف التقدير المبدئي البالغ 3 ملايين دولار.
بلغت 25 مليون دولار.. بيع مجموعة أحذية رياضية يحطم الرقم القياسي
متحدث باسم دار سوزبي: مجموعة الأحذية الرياضية حقّقت رقماً إجمالياً قياسياً للمزاد عن فئة الأزياء / AFP
12 فبراير 2022

أعلنت دار سوزبي للمزادات بيع 200 زوج من الأحذية الرياضية صمّمها الراحل فيرجيل أبلوه مقابل 25.3 مليون دولار، محطمة بذلك الرقم القياسي، أي فاق ثمانية أضعاف التقدير المبدئي البالغ 3 ملايين دولار.

وذكرت الدار في بيان صحفي أنّ النسخة الخاصة من أحذية "لوي فويتون" و"نايكي إير فورس 1" صُمّمت لمجموعة ربيع عام 2022 وصيفه.

وقالت "سوزبي" إنها المرة الأولى التي يُطرح فيها أحذية رياضية للبيع في هذا المزاد.

وقال متحدث باسم الدار إلى شبكة CNN الخميس إن مجموعة الأحذية الرياضية حقّقت "رقماً إجمالياً قياسياً للمزاد" عن فئة الأزياء.

رغم ذلك فإن بيع أزواج الأحذية الرياضية منفردة حققت أرقاماً أعلى. ويشمل ذلك زوج حذاء رياضياً من طراز "Nike Air Ships"، الذي كان يرتديه نجم كرة السلة مايكل جوردان وبيع مقابل 1.47 مليون دولار في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us