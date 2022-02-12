قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت، مضيفاً أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية أو "العدوان" من جانب موسكو في الأزمة الأوكرانية.

وسيتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، بينما تحذّر بلدان الغرب من اندلاع حرب في أوكرانيا في أي لحظة.

وصرّح بلينكن للصحفيين في فيجي بأنه إذا كان بوتين حريصاً فعلاً على حلّ الأزمة المتصاعدة دبلوماسياً فإن واشنطن مستعدة لأداء دورها، لكنها ستفرض عقوبات اقتصادية سريعة إذا غزت موسكو أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع زعماء دول المحيط الهادي: "لا أزال أتعشّم ألا يختار مسار تجدد العدوان وأن يختار مسار الدبلوماسية والحوار".

وتابع: "لكن إذا لم يفعل فنحن مستعدون".

وقال بلينكن: "إذا قرر الرئيس بوتين تنفيذ عمل عسكري فسوف نسارع بفرض عقوبات اقتصادية صارمة بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في أنحاء العالم، سنعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وسندعم حلفاءنا على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي".

وأشار إلى أنه سيسأل لافروف عن الرد الروسي على الاقتراحات الأمريكية لحل الأزمة.

إلى ذلك حضّت أوكرانيا السبت مواطنيها على التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للهلع في وجه المخاوف المتزايدة من أن تكون روسيا تستعد لغزو جارتها.

ويأتي هذا النداء غداة دعوة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية مواطنيها لمغادرة أوكرانيا فوراً بسبب تزايد التهديد بحصول هجوم روسي كبير يستهدف الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: "في هذه المرحلة من المهم للغاية التحلّي بالهدوء وتعزيز البلاد داخلياً وتجنّب التصرفات التي تزعزع استقرار الوضع وتزرع الذعر".

والجمعة زادت واشنطن المخاوف من أن روسيا يمكن أن تشنّ هجوماً "في أي يوم اعتباراً من الآن".

وتكّهنت بعض وسائل الإعلام أن يبدأ التوغل بعد وقت قصير من إنهاء المستشار الألماني أولاف شولتس محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الثلاثاء.

منذ اندلاع الأزمة تسعى كييف لتخفيف حدة التحذيرات الصادرة عن واشنطن.

وتخشى الحكومة الأوكرانية من أن تضعف التصريحات الأمريكية معنويات الرأي العام وتضرّ بالاقتصاد المتعثر، من خلال شل الأنشطة التجارية.

وقالت وزارة الخارجية إن "القوات المسلحة الأوكرانية تراقب الوضع باستمرار وهي مستعدة للتصدي لأي تعدٍّ على وحدة أراضيها وسيادتها".

وأضافت: "الدبلوماسيون الأوكرانيون على اتصال دائم مع جميع الشركاء الرئيسيين، ويتلقون بسرعة المعلومات اللازمة لإعداد رد في الوقت المناسب".