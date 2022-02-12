سياسة
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نجمات المصارعة الحرة يفخرن بالظهور على لوحات إعلانية ضخمة بشوارع السعودية
ظهرت نجمات مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE" على لوحات إعلانية ضخمة بشوارع المملكة، ما أسعد المؤسسة العالمية ونجماتها اللاتي احتفين بهذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
نجمات المصارعة الحرة يفخرن بالظهور على لوحات إعلانية ضخمة بشوارع السعودية
تقام منافسات بطولة "غرفة الاستبعاد" في "جدة دوم" يوم 19 فبراير/شباط الجاري
12 فبراير 2022

تستضيف السعودية بـ19 فبراير/شباط الجاري بطولة "غرفة الاستبعاد" (Elimination Chamber) للمصارعة الحرة التابعة لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE".

وظهرت نجمات المؤسسة العالمية على لوحات إعلانية ضخمة بشوارع المملكة، ما أسعد "WWE" ونجماتها اللاتي احتفين بهذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة على تويتر قالت المصارعة المحترفة إيمي دوماس إنّها تشعر ببالغ الشرف، وأضافت ناشرةً صور من الإعلانات الضخمة الموجودة في شوارع السعودية أنّ مباراتها مع النجمة لينش ستكون مميزةً لا سيّما للفتيات حول العالم.

من ناحيتها غرّدت المصارعة المحترفة بيكي لينش قائلةً: "ظهرت النساء لأول مرة على لوحة إعلانات WWE في الرياض.. يا له من شرف!".

وتسعى المملكة مؤخّراً لاستقطاب الفاعليات الترفيهية والرياضية ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وجذب السياحة الخارجية.

وفي عام 2019 نظّمت السعودية أول مباراة مصارعة نسائية استعراضية شاركت فيها النجمتان ناتاليا ولايسي إيفانز اللتان ارتدتا ملابس فضفاضة أثناء المباراة.

وتقام منافسات البطولة في "جدة دوم" يوم 19 فبراير/شباط الجاري وتنظمه مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

مصدر:TRT عربي
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