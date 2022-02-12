أصدرت السفارة الإماراتية في كييف، بياناً رسمياً، السبت، تدعو فيه رعاياها الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرتها، كما حثت الراغبين في السفر إليها على تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

وأعلنت بأنه يمكن لرعاياها التواصل معها "عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024".

ومن جانبها، طالبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي، "الكويتيين الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة، حفاظاً على سلامتهم والتواصل مع سفارة دولة الكويت في كييف".

وبدورها حثت وزارة الخارجية العراقية، رعاياها الموجودين في أوكرانيا على مغادرة البلاد وعدم السفر إليها.

ولفتت إلى أن القرار يأتي "حرصاً من وزارة الخارجية على أمنِ وسلامة أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا ونتيجة للظروف الاستثنائيّة هناك".

كما دعت كل من المملكة العربية السعودية، والأردن رعاياها إلى سرعة التواصل معها لتسهيل مغادرتهم، وطلبت من مواطنيها إرجاء أي خطط لزيارة أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب بدوره يوم أمس الجمعة، من موظفيه الدبلوماسيين مغادرة أوكرانيا، باستثناء الذين لهم أولوية قصوى. ودعت كل من بريطانيا وكندا والدنمارك والنرويج وهولندا أيضاً، رعاياها لمغادرتها.