سياسة
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وزير المالية التركي يعلن عن آلية جديدة لحماية قيمة المدخرات الذهبية
أعلن وزير المالية والخزانة التركي نور الدين نباتي، اليوم السبت، عن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين.
وزير المالية التركي يعلن عن آلية جديدة لحماية قيمة المدخرات الذهبية
وزير المالية والخزانة التركي يعلن  عن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين  / AA
12 فبراير 2022

أعلن وزير المالية والخزانة التركي نور الدين نباتي، اليوم السبت، في كلمة خلال فعالية التعريف بالخطوات الجديدة والإجراءات الرامية لمواجهة التضخم بالبلاد في إطار النموذج الاقتصادي التركي، عن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين.

وكشف نباتي عن أن إجمالي الودائع في الحسابات المصرفية المحمية من تقلبات أسعار الصرف التي بدأت تركيا بفتحها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد اقترب من 340 مليار ليرة.

وأفاد بأن بلاده ستبدأ بنظام جديد لتشجيع الاستفادة من الذهب المخبأ "تحت الوسائد" لدى المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح بأن هذا النظام سيبدأ اعتباراً من 1 مارس/آذار القادم بالتعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية.

وأضاف أن المواطنين سيتمكنون من خلال الآلية الجديدة إدخال مدخراتهم الذهبية بشكل سهل وآمن في النظام الاقتصادي من خلال الصائغين والبنوك المتعاقدة المعنية، واستعادتها في الوقت الذي يريدونه.

وأشار إلى أن الآلية تتيح للمواطنين حماية قيمة مدخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحساب تشاركي بالليرة التركية.

وأكد أن فتح هذه الحسابات سيتيح للمواطنين في الوقت ذاته تحقيق الأرباح دون مخاطرة.

ولفت إلى أن المصارف التشاركية والحكومية التركية ستكون من أوائل البنوك المتعاقدة في الآلية الجديدة.

وفيما يخص التضخم، صرح نباتي "سنواجه يداً بيد الخطوات الساعية إلى زيادة التضخم، فنحن مع الشعب وقت تحقيق الأرباح والتوفير، ومعاً لدى اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة التضخم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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