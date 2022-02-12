تمكنت سيارات تقل محتجين، من المرور اليوم السبت، عبر نقاط التفتيش المتمركزة وسط العاصمة الفرنسية باريس، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور، بخاصة عند نصب قوس النصر.

ولوّح قائدو سيارات قافلة المحتجين بالأعلام الفرنسية، وأطلقوا أبواق سياراتهم في تحدّ لتعليمات الشرطة بعدم دخول المدينة، على غرار ما قام به المحتجون في كندا.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت، بأنها منعت 500 سيارة من دخول باريس، وألقت القبض على خمسة محتجين في جنوب باريس لحيازة مقاليع ومطارق وسكاكين وأقنعة واقية من الغاز.

كما حشدت أكثر من 7000 عنصر من قواتها، وأقامت الكثير من نقاط التفتيش ونشرت ناقلات جند مدرعة وشاحنات مجهزة بمدافع مياه تأهباً لمواجهة الاحتجاجات.

وتتزامن هذه الاحتجاجات، مع بقاء أقل من شهرين على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في فرنسا،.

وتسعى على ضوء ذلك، حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى منع دائرة الاحتجاجات من الاتساع مثلما حدث في احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد سلسلة من المظاهرات المنتظمة التي عمت مدناً فرنسية على مدى شهور، اعتراضاً على اشتراط التطعيم في باريس ومدن أخرى.