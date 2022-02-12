قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، إنه سيعلن خطة لإجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير/شباط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بملتقى "أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل" بمنطقة رقدالين (غرب العاصمة طرابلس)، وفق بث نقلته منصة حكومتنا على فيسبوك.

وأكد الدبيبة أنه باشر التشاور مع عدد من الأطراف الوطنية (لم يذكرها) لتحديد موعد قريب للانتخابات.

وأضاف أنه سيعلن خطة إجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير (شباط) تحت اسم "عودة الأمانة إلى الشعب"، دون مزيد من التفاصيل بالخصوص.

وحول انتخاب مجلس النواب لحكومة جديدة قال الدبيبة: "لقد نبهت في خطاب سابق بأن ما يحدث تحت قبة البرلمان هو عبث يشوبه التزوير والتدليس وأن قلة في المجلس تستحوذ على قراره بالترهيب".

والخميس، اختار مجلس النواب في طبرق (شرق)، فتحي باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضاً عن الدبيبة، الأمر الذي يرفضه الأخير ويتمسك باستمرار حكومته استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية بالبلاد.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن استئناف العملية الانتخابية في البلاد يتطلب من 6 إلى 8 أشهر.

وحتى الآن لم يجرِ الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.