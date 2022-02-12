أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%.

و شارك الرئيس أردوغان مرئياً من قصر وحيد الدين بإسطنبول، في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم، الذي عقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات، السبت.

ولفت أردوغان إلى أن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم.

وقال: "نمضي قدماً في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري".

ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني تأثير الصعود الحاد في أسعار السلع، وعلى رأسها الطاقة والغذاء، بسبب الخلل في الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم، وأن هذه التقلبات تؤثر على تركيا أيضاً.

وأكد أردوغان استقرار أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية وكبح التقلبات عبر حزمة التدابير الاقتصادية المتخذة مؤخراً.

وأضاف أن تركيا تهدف إلى القضاء على آثار التضخم المرتفع إلى حد كبير خلال عام 2022.

وأوضح أن تركيا كافحت عبر كل الوسائل المتاحة الهجمات التي استهدفت اقتصادها.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن يقوم قطاع الأغذية بتخفيضات بنسبة 7% أيضا اعتباراً من الاثنين، ليصل إجمالي التخفيضات المفروضة على السلع الغذائية الأساسية إلى 14%.

وأكمل: "نود أن نرى نهجاً مماثلاً من جميع القطاعات الأخرى بإجراء تخفيضات في هذا المستوى (7%) ينعكس مباشرة على مواطنينا اعتباراً من الاثنين".

ودعا الرئيس التركي جميع المواطنين إلى الانضمام إلى مكافحة التضخم.

وتابع: "لأول مرة في تاريخنا، تجاوزنا 30 مليوناً في مجال التوظيف. صادراتنا تتزايد بمعدل قياسي كل شهر. هناك زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين الدوليين ببلادنا".