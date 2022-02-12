أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ طردت غواصة نووية أمريكية من طراز "فيرجينا" خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل.

وكانت المدمرة الروسية "مارشال شابوشنيكوف" قد بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأمريكية ب"الصعود إلى السطح". وبعد رفضها، استخدمت وسائل "لم تحدَّد" لإجبار الغواصة على "مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة"، حسب بيان صادر عن الوزارة أورد أن الحادث وقع السبت الساعة 07,40 ت غ.

ورصدت الغواصة الأمريكية خلال مناورات روتينية لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية قرب جزيرة أوروب، حسب وزارة الدفاع الروسية.

ووقع الحادث قبل ساعات من بدء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مع بلوغ التوترات الروسية-الأمريكية حول أوكرانيا ذروتها.

وتنفذ البحرية الروسية مناورات واسعة النطاق في العديد من البحار والمحيطات.

وفي سياق آخر، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية السبت، بأن اتهام الدول الغربية لروسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا هو بمثابة "تكهنات استفزازية"، وفق ما أورد الكرملين في بيان.

وقالت الرئاسة الروسية في بيانها إن "فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع المرتبط بالتكهنات الاستفزازية لجهة (اجتياح روسي) مزعوم لأوكرانيا، والتي تترافق مع تزويد هذا البلد أسلحة متطورة على نطاق واسع".