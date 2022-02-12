سياسة
2 دقيقة قراءة
البحرية الروسية تطرد غواصة أمريكية وبوتين يحتج لماكرون على "استفزازت الغرب"
قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن مدمرة تابعة لها طردت غواصة نووية أمريكية من طراز "فيرجينا" خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل، وأورد الكرملين أن بوتين أبلغ ماكرون أن اتهام الغرب لروسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا هو بمثابة "تكهنات استفزازية".
البحرية الروسية تطرد غواصة أمريكية وبوتين يحتج لماكرون على "استفزازت الغرب"
#ITA94 : Crise russo-occidentale autour de l'Ukraine / AFP
12 فبراير 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ طردت غواصة نووية أمريكية من طراز "فيرجينا" خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل.

وكانت المدمرة الروسية "مارشال شابوشنيكوف" قد بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأمريكية ب"الصعود إلى السطح". وبعد رفضها، استخدمت وسائل "لم تحدَّد" لإجبار الغواصة على "مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة"، حسب بيان صادر عن الوزارة أورد أن الحادث وقع السبت الساعة 07,40 ت غ.

ورصدت الغواصة الأمريكية خلال مناورات روتينية لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية قرب جزيرة أوروب، حسب وزارة الدفاع الروسية.

ووقع الحادث قبل ساعات من بدء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مع بلوغ التوترات الروسية-الأمريكية حول أوكرانيا ذروتها.

وتنفذ البحرية الروسية مناورات واسعة النطاق في العديد من البحار والمحيطات.

وفي سياق آخر، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية السبت، بأن اتهام الدول الغربية لروسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا هو بمثابة "تكهنات استفزازية"، وفق ما أورد الكرملين في بيان.

وقالت الرئاسة الروسية في بيانها إن "فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع المرتبط بالتكهنات الاستفزازية لجهة (اجتياح روسي) مزعوم لأوكرانيا، والتي تترافق مع تزويد هذا البلد أسلحة متطورة على نطاق واسع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us