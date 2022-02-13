سياسة
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إعلام إسرائيلي: روسيا قد تبدأ غزو أوكرانيا الثلاثاء
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وفق معلومات وصلت من واشنطن، فيما تصر روسيا على نفي تلك "المعلومات الزائفة".
إعلام إسرائيلي: روسيا قد تبدأ غزو أوكرانيا الثلاثاء
نفت روسيا استعدادها للغزو واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها / AFP
13 فبراير 2022

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن واشنطن أبلغت تل أبيب أن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يبدأ الثلاثاء أو الأربعاء.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة الأمريكية أبلغت إسرائيل بأن الاحتلال الروسي لأوكرانيا قد يبدأ الثلاثاء، على أقرب تقدير.

وأفادت الصحيفة بأن السلطات الإسرائيلية سرّعت جهودها لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا.

بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن أمام إسرائيل فرصة حتى الأربعاء لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا، حسب الإشعارات التي تلقتها من واشنطن.

وفي وقت سابق السبت قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي بأن غزو أوكرانيا سيؤدي إلى "معاناة إنسانية واسعة النطاق".

كما أكد بايدن أن واشنطن وحلفاءها سيردّون "بشكل حاسم" ويفرضون عقوبات "سريعة وشديدة" على موسكو إذا غزت أوكرانيا، حسب البيان.

بدوره قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف إن بوتين استنكر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي "المعلومات المزيفة" حول غزو روسي لأوكرانيا.

ومؤخراً حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، ما أثار مخاوف من أن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري آخر ضد جارته السوفيتية السابقة.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.

كما أصدر الكرملين قائمة بمطالب أمنية وجهها إلى الغرب، بما في ذلك التراجع عن نشر قوات للناتو في بعض الدول السوفيتية السابقة، وضمانات بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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