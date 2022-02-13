نفت الولايات المتحدة السبت تنفيذ عمليات عسكرية في المياه الإقليمية الروسية، وذلك بعد أن قالت روسيا إن سفينة تابعة لقواتها البحرية طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية في المحيط الهادي.

واتهمت روسيا واشنطن بخرق القانون الدولي وخلق تهديد للأمن القومي، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين موسكو وواشنطن بسبب الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن سفينة تابعة للبحرية الروسية طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية بالمحيط الهادي بعد أن تجاهلت الغواصة أوامر من السفينة بأن تطفو على السطح.

وقال المتحدث العسكري الأمريكي الكابتن كايل رينز في بيان: "لا صحة للمزاعم الروسية بشأن عملياتنا في مياهها الإقليمية".

وأضاف: "لن أعلق على الموقع الدقيق لغواصاتنا، لكننا نتحرك في الجو والبحر وننفذ عملياتنا بأمان في المياه الدولية".

ومن الشائع أن تراقب الولايات المتحدة النشاط العسكري لدول أخرى من دون حاجة إلى دخول مياهها الإقليمية.

ونُقل عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن طاقم الفرقاطة شابوشنيكوف استخدم "الوسائل المناسبة" التي أجبرت الغواصة الأمريكية على الخروج من المياه الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة رُصدت بالقرب من جزر الكوريل في ساعة مبكرة من صباح السبت، بينما كانت روسيا تُجري مناورات بحرية بأسطولها في المحيط الهادي، وأن أوامر صدرت لها بأن تطفو على السطح فوراً.

وقالت إن طاقم الغواصة الأمريكية تجاهل الأمر مما دفع الفرقاطة الروسية إلى اتخاذ إجراء لم تكشف عنه لإجبارها على المغادرة.

ونُقل عن وزارة الدفاع قولها إن "الغواصة الأمريكية... غادرت المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة".

وكان وزير الدفاع الروسي تحدث هاتفياً مع نظيره الأمريكي يوم السبت، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أن الحرب في أوكرانيا قد تشتعل في أي لحظة.

وجرى لاحقاً اتصال هاتفي لمدة ساعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الوضع في أوكرانيا وفقاً لما ذكره الكرملين، ولكن لم تُذكر واقعة الغواصة.