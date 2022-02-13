سياسة
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"الخطر وشيك".. واشنطن تبرر تقليص موظفي سفارتها بتزايد احتمال الغزو الروسي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إن احتمال تنفيذ روسيا عملاً عسكرياً في أوكرانيا بات وشيكاً وكبيراً بما يكفي لتبرير مغادرة الكثير من موظفي السفارة الأمريكية بالعاصمة الأوكرانية، وهو ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق.
"الخطر وشيك".. واشنطن تبرر تقليص موظفي سفارتها بتزايد احتمال الغزو الروسي
بلينكن: احتمال تنفيذ روسيا عملاً عسكرياً (ضد أوكرانيا) أصبح كبيراً بما يكفي والخطر بات وشيكاً / AFP
13 فبراير 2022

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إن احتمال تنفيذ روسيا عملاً عسكرياً في أوكرانيا بات وشيكاً وكبيراً بما يكفي لتبرير مغادرة الكثير من موظفي السفارة الأمريكية بالعاصمة الأوكرانية، وهو ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في هونولولو: "أصدرنا أوامر برحيل معظم الأمريكيين الذين لا يزالون في السفارة الأمريكية في كييف. احتمال تنفيذ روسيا عملاً عسكرياً (ضد أوكرانيا) أصبح كبيراً بما يكفي والخطر بات وشيكاً للدرجة التي تقتضي معها الحكمة لفعل هذا الشيء (رحيل معظم الأمريكيين)".

وصدرت أوامر لمعظم موظفي السفارة بمغادرة أوكرانيا على الفور بسبب الخطر من حدوث غزو روسي وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن الوضع يبدو أنه يتجه على نحو متزايد إلى "نوع من الصراع النشط".

وكانت الوزارة طالبت في وقت سابق مواطني الولايات المتحدة بمغادرة أوكرانيا على الفور.

وتقول واشنطن إن حشد روسيا لأكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا ينذر بغزو وشيك وزادت من تحذيراتها في الأيام الأخيرة.

وتنفي موسكو وجود أي خطط لغزو أوكرانيا ووصفت تحذيرات واشنطن بأنها "هستريا" وعبرت عن مخاوفها الأمنية بشأن ما تصفه بالعدوان من قبل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وفي تصريحات بعد اجتماعه مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي قال بلينكن إن المسار الدبلوماسي مع روسيا بشأن أوكرانيا لا يزال قائماً وإن السبيل للمضي فيه هو أن تعمل موسكو على تهدئة الأوضاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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