سياسة
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بينهم يمنيون.. اختطاف 5 من موظفي الأمم التحدة جنوبي اليمن
قالت الأمم المتحدة إن 5 من موظفيها اختطفوا جنوبي اليمن خلال عودتهم بعد مهمة ميدانية. وأوضح المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع السلطات لإطلاق سراحهم".
بينهم يمنيون.. اختطاف 5 من موظفي الأمم التحدة جنوبي اليمن
قال مسؤول بمكتب الأمم المتحدة في عدن إن من بين المختطفين أربعة يمنيين / AA
13 فبراير 2022

أعلنت الأمم المتحدة السبت أن خمسة من موظفيها اختطفوا جنوبي اليمن في أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية.

وقال راسيل جيكي المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن إن عملية الاختطاف حدثت الجمعة بمحافظة أبين.

وأضاف أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع السلطات لإطلاق سراحهم".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومقرها جنوب اليمن تواصل العمل "لتحرير المختطفين وضمان سلامتهم بشكل عاجل"، مشيراً إلى أنهم تعرضوا للخطف على يد مسلحين مجهولين.

وقال مسؤول بمكتب الأمم المتحدة في عدن إن من بين المختطفين أربعة يمنيين.

ويشهد اليمن أعمال عنف منذ أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء أواخر 2014. وبعد ذلك بأشهر تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لقتال الحوثيين.

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية حادة، إذ يعتمد 80% من سكان اليمن على المساعدات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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