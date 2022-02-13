قالت وسائل إعلام مغربية إن المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة أصدرت حُكماً بحبس أستاذ جامعي عاماً واحداً لإدانته بالتحرش بإحدى طالباته، وذلك ضمن ما يُعرف بـ"الجنس مقابل النقط" التي هزّت مؤخّراً الرأي العام في المملكة.

وأوضح موقع "طنجة7" أن المحكمة أصدرت الحكم على ذلك الأستاذ الجامعي، ليكون بذلك ثاني حكم يصدر في إطار القضايا التي هزت الرأي العام في البلاد بعد مزاعم عدد من الطالبات في أنحاء مختلفة من المملكة بشأن تعرضهن لابتزاز جنسي من أستاذتهن مقابل النجاح في بعض المواد الجامعية.

وقالت المحامية عائشة كلاع تعليقاً على هذا الحكم: "لسنا راضين عن هذا الحكم، لأن الأفعال التي جرى الحديث عنها خطيرة جداً، وسيكون لها تأثير دائم على الضحية".

وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة (46 عاماً) أُوقف مطلع يناير/كانون الثاني المنصرم في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرش في الأوساط الجامعية بالمغرب.

وتوالت الفضائح في هذه الأوساط، ما أدى إلى نقمة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي واستدعاء إطلاق ملاحقات قضائية.

وفي 12 يناير/كانون الثاني، قضت محكمة الاستئناف بمدينة سطات (غرب)، على أستاذ في جامعة سطات بالحبس عامين مع النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات، وهو الأول في إطار فضحية طالت خمسة أساتذة جامعيين ولم تختتم جلساتها بعد.