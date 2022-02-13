سياسة
2 دقيقة قراءة
حكم ثانٍ بقضية "الجنس مقابل النقاط" في المغرب.. ما القصة؟
أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة المغربية حُكماً بحبس أستاذ جامعي عاماً واحداً لإدانته بالتحرش بإحدى طالباته، وذلك ضمن ما يُعرف بـ"الجنس مقابل النقط" التي هزّت مؤخّراً الرأي العام في المملكة.
حكم ثانٍ بقضية "الجنس مقابل النقاط" في المغرب.. ما القصة؟
الحبس عاماً واحداً لأستاذ في مدرسة الملك فهد العليا ضمن قضايا "الجنس مقابل النقاط"
13 فبراير 2022

قالت وسائل إعلام مغربية إن المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة أصدرت حُكماً بحبس أستاذ جامعي عاماً واحداً لإدانته بالتحرش بإحدى طالباته، وذلك ضمن ما يُعرف بـ"الجنس مقابل النقط" التي هزّت مؤخّراً الرأي العام في المملكة.

وأوضح موقع "طنجة7" أن المحكمة أصدرت الحكم على ذلك الأستاذ الجامعي، ليكون بذلك ثاني حكم يصدر في إطار القضايا التي هزت الرأي العام في البلاد بعد مزاعم عدد من الطالبات في أنحاء مختلفة من المملكة بشأن تعرضهن لابتزاز جنسي من أستاذتهن مقابل النجاح في بعض المواد الجامعية.

وقالت المحامية عائشة كلاع تعليقاً على هذا الحكم: "لسنا راضين عن هذا الحكم، لأن الأفعال التي جرى الحديث عنها خطيرة جداً، وسيكون لها تأثير دائم على الضحية".

وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة (46 عاماً) أُوقف مطلع يناير/كانون الثاني المنصرم في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرش في الأوساط الجامعية بالمغرب.

وتوالت الفضائح في هذه الأوساط، ما أدى إلى نقمة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي واستدعاء إطلاق ملاحقات قضائية.

وفي 12 يناير/كانون الثاني، قضت محكمة الاستئناف بمدينة سطات (غرب)، على أستاذ في جامعة سطات بالحبس عامين مع النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات، وهو الأول في إطار فضحية طالت خمسة أساتذة جامعيين ولم تختتم جلساتها بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us