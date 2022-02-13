سياسة
2 دقيقة قراءة
تجدُّد الاشتباكات بحي الشيخ جراح وحماس تحذر من "اللعب بالنار"
تجددت الاشتباكات فجر الأحد في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة والأهالي والمتظاهرين الفلسطينيين من جهة ثانية.
تجدُّد الاشتباكات بحي الشيخ جراح وحماس تحذر من "اللعب بالنار"
اعتبرت حركة حماس اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح "لعباً بالنار".  / AFP
13 فبراير 2022

تجددت الاشتباكات فجر الأحد في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة والأهالي والمتظاهرين الفلسطينيين من جهة ثانية.

وتسببت الاشتباكات في إصابة شخصين على الأقل واعتقال 6 أشخاص، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما أصيب عدد من المدنيين بينهم مستوطنين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها اعتبرت حركة حماس أن اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح "لعب بالنار".

وقالت الحركة في بيان إن "هجوم قطعان المستوطنين يسوقهم المدعو بن غفير (عضو الكنيست إيتمار بن غفير) على أهلنا في حي الشيخ جراح في جنح الليل، هو عدوان سافر ولعب بالنار في القدس التي تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك".

وفجر الأحد هاجم مستوطنون إسرائيليون منازل لفلسطينيين في حي الشيخ جراح وقذفوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من قاطنيها فضلاً عن خسائر مادية.

وبين الفينة والأخرى يقْدم مستوطنون أو قوات إسرائيلية على اعتداءات ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس بهدف ترحيلهم من منازلهم، وفق ما تؤكد هيئات فلسطينية.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في مدينة القدس، لا سيما في الشيخ جراح وسلوان، إنذارات بالإخلاء من منازل لها تقيم فيها منذ عقود، لصالح مستوطنين.

وأُجبر بعض السكان الفلسطينيين بالفعل على إخلاء منازلهم في سنوات سابقة، بينما لا تزال بعض العائلات تخوض معارك قانونية شاقة ضد قرارات الإخلاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us