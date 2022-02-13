تجددت الاشتباكات فجر الأحد في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة والأهالي والمتظاهرين الفلسطينيين من جهة ثانية.

وتسببت الاشتباكات في إصابة شخصين على الأقل واعتقال 6 أشخاص، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما أصيب عدد من المدنيين بينهم مستوطنين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها اعتبرت حركة حماس أن اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح "لعب بالنار".

وقالت الحركة في بيان إن "هجوم قطعان المستوطنين يسوقهم المدعو بن غفير (عضو الكنيست إيتمار بن غفير) على أهلنا في حي الشيخ جراح في جنح الليل، هو عدوان سافر ولعب بالنار في القدس التي تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك".

وفجر الأحد هاجم مستوطنون إسرائيليون منازل لفلسطينيين في حي الشيخ جراح وقذفوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من قاطنيها فضلاً عن خسائر مادية.

وبين الفينة والأخرى يقْدم مستوطنون أو قوات إسرائيلية على اعتداءات ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس بهدف ترحيلهم من منازلهم، وفق ما تؤكد هيئات فلسطينية.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في مدينة القدس، لا سيما في الشيخ جراح وسلوان، إنذارات بالإخلاء من منازل لها تقيم فيها منذ عقود، لصالح مستوطنين.

وأُجبر بعض السكان الفلسطينيين بالفعل على إخلاء منازلهم في سنوات سابقة، بينما لا تزال بعض العائلات تخوض معارك قانونية شاقة ضد قرارات الإخلاء.