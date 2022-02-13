سياسة
2 دقيقة قراءة
السفير الأوكراني في برلين يتهم ألمانيا بـ"النفاق"
اتهم السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، ألمانيا بـ"النفاق"، لرفضها تزويد أوكرانيا بأسلحة للدفاع عن نفسها أمام هجوم روسي محتمل، وقال إن ألمانيا تجاهلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا وصدرت لها بضائع ذات استخدام مزدوج.
السفير الأوكراني في برلين يتهم ألمانيا بـ"النفاق"
السفير الأوكراني انتقد رفض ألمانيا إرسال أسلحة إلى بلاده للدفاع عن نفسها أمام التهديد الروسي / Getty Images
13 فبراير 2022

انتقد السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، الأحد، رفض ألمانيا تزويد بلاده بأسلحة دفاعية، متهماً إياها بـ"النفاق".

وكتب ميلنيك، في تغريدة على تويتر: "النفاق الألماني.. لا أسلحة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو العسكري الروسي"، في إشارة إلى رفض برلين إرسال أسلحة فتاكة لأوكرانيا لمواجهة أي تحرك روسي محتمل ضدها.

وتابع: "لكن (في المقابل) 366 مليون يورو (!) قيمة صادرات البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا في عام 2020 وحده والتي يمكن توجيهها لتعزيز إنتاج الأسلحة"، لافتاً إلى أن ألمانيا بذلك تجاهلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن بلادها ستزود أوكرانيا بـ5000 خوذة عسكرية، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع روسيا، بالإضافة إلى مستشفى ميداني وتدريب طبي كانت ألمانيا تقدمه بالفعل لأوكرانيا.

وقالت لامبرخت، للصحفيين "الحكومة الألمانية اتفقت على عدم إرسال أي أسلحة فتاكة أو شحنات أسلحة إلى مناطق الصراع لأننا لا نريد زيادة تأجيج هذه الصراعات".

وحشدت موسكو مؤخراً أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، ما أثار مخاوف من أن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري آخر ضد جارته السوفيتية السابقة.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.

كما أصدر الكرملين قائمة بمطالب أمنية وجهها للغرب، بما في ذلك التراجع عن نشر قوات للناتو في بعض الدول السوفيتية السابقة، وضمانات بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us