انتقد السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، الأحد، رفض ألمانيا تزويد بلاده بأسلحة دفاعية، متهماً إياها بـ"النفاق".

وكتب ميلنيك، في تغريدة على تويتر: "النفاق الألماني.. لا أسلحة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو العسكري الروسي"، في إشارة إلى رفض برلين إرسال أسلحة فتاكة لأوكرانيا لمواجهة أي تحرك روسي محتمل ضدها.

وتابع: "لكن (في المقابل) 366 مليون يورو (!) قيمة صادرات البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا في عام 2020 وحده والتي يمكن توجيهها لتعزيز إنتاج الأسلحة"، لافتاً إلى أن ألمانيا بذلك تجاهلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن بلادها ستزود أوكرانيا بـ5000 خوذة عسكرية، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع روسيا، بالإضافة إلى مستشفى ميداني وتدريب طبي كانت ألمانيا تقدمه بالفعل لأوكرانيا.

وقالت لامبرخت، للصحفيين "الحكومة الألمانية اتفقت على عدم إرسال أي أسلحة فتاكة أو شحنات أسلحة إلى مناطق الصراع لأننا لا نريد زيادة تأجيج هذه الصراعات".

وحشدت موسكو مؤخراً أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، ما أثار مخاوف من أن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري آخر ضد جارته السوفيتية السابقة.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.

كما أصدر الكرملين قائمة بمطالب أمنية وجهها للغرب، بما في ذلك التراجع عن نشر قوات للناتو في بعض الدول السوفيتية السابقة، وضمانات بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف.​​​​​​​