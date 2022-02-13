رجم حشد غاضب رجلاً أربعينياً بالحجارة بعد حرقه لمصحف داخل مسجد في قرية نائية شرقي باكستان، وفقاً لما أعلنته الشرطة الأحد.

وقال تشودري عمران، الناطق باسم الشرطة الباكستانية، إن خادم مسجد في القرية قال إنه رأى الرجل يحرق مصحفاً مساء السبت، وأخبر عدداً من السكان قبل إبلاغ الشرطة.

ووقع الحادث في قرية بمنطقة خانيوال في ولاية البنجاب.

وأضاف عمران أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، حيث وجدت الرجل محاطاً بسكان غاضبين.

حاول الضابط محمد إقبال واثنان من مرؤوسيه اعتقال الرجل، لكن الحشد بدأ في إلقاء الحجارة عليهم، ما أدى إلى إصابة إقبال بجروح خطيرة، وأصيب الضابطان الآخران بجروح طفيفة.

من جانبه قال منور غوجار، قائد شرطة مدينة تولامبا في البنجاب، إنه هرع بتعزيزات إلى المسجد، لكنها وصلت بعد أن رجم الموجودون الرجل حتى الموت، وعلقوا جثته على شجرة.

وأضاف غوجار أن الضحية يدعى مشتاق أحمد، 41 عاماً، وهو من قرية مجاورة.

وأفاد ”كان القتيل يعاني من اضطراب عقلي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وقالت عائلته إنه يتغيب لأيام، حيث يتسول ويأكل ما يمكنه العثور عليه.”

وأضاف غوجار ”الشرطة سلمت جثة القتيل إلى العائلة”.

وقال ميان محمد رمضان، خادم المسجد، إنه رأى دخاناً ينبعث من المسجد المجاور لمنزله، وهو ما دفعه إلى الذهاب لتفقد المسجد.

وأضاف ”وجدت مصحفاً محترقاً، بينما كان الرجل يحاول حرق مصحف آخر. كان المصلون يتوافدون لأداء صلاة العشاء، بينما كنت أصرخ في الرجل كي يتوقف.”

وقال شهود عيان إن عدداً من رجال الشرطة وصلوا إلى القرية قبل الرجم، واحتجزوا الرجل، لكن الغوغاء خطفوه بعيدا، وضربوا الضباط الذين حاولوا إنقاذه من بين أيديهم.

وذكروا أن تعزيزات من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث في وقت لاحق، واحتجزت الجثة.

وقال غوجار إن محققين يفحصون مقاطع مسجلة مصورة لمحاولة التعرف على المهاجمين.

وأفاد بأن الشرطة اعتقلت نحو 80 رجلاً يقيمون في محيط المسجد حتى الآن، لكن حوالي 300 مشتبه بهم شاركوا في عملية القتل.

وعبر رئيس الوزراء عمران خان عن قلقه إزاء الحادث، وقال إنه يسعى للحصول على تقرير من رئيس وزراء البنجاب بشأن تعامل الشرطة مع هذه القضية.

وقال "رجال الشرطة فشلوا في أداء واجبهم".

وأضاف في تغريدة على تويتر بعد ساعات من الحادث "لا نتسامح مطلقاً مع أي شخص ينفذ القانون بنفسه. سنتعامل مع جرائم القتل الجماعي العشوائية بصرامة كاملة وفقاً للقانون".

كما طلب خان من قائد شرطة البنجاب تقريراً عن الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي الجريمة.