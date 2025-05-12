سياسة
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نتنياهو يمثل مجدداً أمام المحكمة للرد على تهم فساد ويطلب اختصاراً للنقاش
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، للمرة الـ30 أمام المحكمة المركزية بتل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه، إذ طلب اختصاراً كبيراً للنقاش.
نتنياهو يمثل مجدداً أمام المحكمة للرد على تهم فساد ويطلب اختصاراً للنقاش
رئيس الوزراء الإسرائيلي يمثل مجددا أمام المحكمة للرد على تهم فساد / Reuters
12 مايو 2025

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة المركزية في تل أبيب بدأت إفادة نتنياهو في القضايا التي يتهم فيها. وأضافت: "لم يطلب رئيس الوزراء إلغاء الجلسة اليوم، لكنه طلب في البداية اختصاراً كبيراً للنقاش إلى بضع ساعات".

وذكرت الهيئة أن قضاة المحكمة وافقوا على إنهاء الجلسة الساعة 11:30 بتوقيت إسرائيل (9:30 ت.غ). وفيما لو توضح الهيئة سبب طلب نتنياهو والموافقة عليه، إلا أنه يأتي بينما يُرتقب أن تطلق حركة "حماس"، اليوم الاثنين، سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكنسدر ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت جلسات استجواب نتنياهو بدأت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وهو يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة، فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضاً مسؤولاً في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعياً أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

مصدر:TRT Arabi
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