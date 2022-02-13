سياسة
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بنصف مليار دولار.. المغرب يوقع صفقة للحصول على منظومات دفاعية من إسرائيل
قالت وسائل إعلام عبرية، إن المغرب أبرم صفقة عسكرية ضخمة مع شركة إسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار، للحصول على منظومات دفاعية حديثة مضادة للصواريخ والطائرات بدون طيار.
بنصف مليار دولار.. المغرب يوقع صفقة للحصول على منظومات دفاعية من إسرائيل
بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي (يمين) وقع اتفاقية أمنية مع عبد اللطيف لوديي الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي / Others
13 فبراير 2022

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية IAI أبرمت عقداً ضخماً بقيمة نحو نصف مليار دولار لبيع منظومات دفاعية حديثة إلى المغرب.

وذكر موقع Israel Defense أن إسرائيل بموجب الصفقة ستصدر إلى المغرب منظومات دفاعية مضادة للطيران والصواريخ من طراز "Barak MX".

وأكدت صحيفة Globes الخبر، وذكرت أن المغرب قدم في البداية استفسارات حول توفير إسرائيل لهذه الأنظمة وغيرها عندما زار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الرباط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخلال الزيارة وقع غانتس على مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي بين البلدين بما في ذلك مثل هذه الصفقات.

وحسب مصادر دفاعية، تحدث المغرب مع إسرائيل عن احتياجاته واقترحت إسرائيل عدة بدائل اختيرت منها نظام باراك لما يتمتع به من مرونة وقدرات في مختلف المجالات.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة IAI بواز ليفي، بزيارة المغرب سراً وعرض قدرات أنظمة الدفاع الصاروخي وأغلق تفاصيل الصفقة. كما شارك عمير بيريتس، رئيس شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية الجديد، بعمق في الصفقة، وفقاً للصحيفة.

ويتميز نظام الدفاع الصاروخي Barak MX بالمرونة ويمكنه الحماية من مجموعة من التهديدات الصاروخية والطائرات غير المأهولة (بدون طيار) أو المسيرة.

جدير بالذكر أن هذه ليست الصفقة الأولى للمغرب مع إسرائيل، إذ اشترى المغرب بالفعل طائرات Heron بدون طيار من IAI، بالإضافة إلى أنظمة مركبات الدوريات الآلية من Elbit Systems وأجهزة اعتراض الطائرات بدون طيار من Skylock.

وعقدت جميع هذه الاتفاقيات من الشركات الإسرائيلية من خلال أطراف ثالثة. ولكن بعد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل والاتفاقيات المصاحبة لها، بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة خلال زيارة غانتس، تجري عمليات الشراء بشكل مباشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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