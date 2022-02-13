سياسة
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أوكرانيا تطلب اجتماعاً عاجلاً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع روسيا
طلبت أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا وأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في غضون 48 ساعة، لمناقشة الحشود العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.
أوكرانيا تطلب اجتماعاً عاجلاً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع روسيا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال إن موسكو لم ترد بعد أن طلبت كييف من موسكو تقديم تفسير لأنشطتها العسكرية / AFP
13 فبراير 2022

قالت أوكرانيا الأحد، إنها تريد إجراء محادثات مع روسيا وأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في غضون 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا وداخل شبه جزيرة القرم التي جرى ضمها.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن موسكو لم ترد بعد أن طلبت كييف الجمعة، من موسكو تقديم تفسير لأنشطتها العسكرية مستندة إلى مجموعة من الاتفاقات الأمنية تعرف باسم وثيقة فيينا.

وكتب كوليبا على تويتر "بناء على ذلك نتخذ الخطوة التالية. ونطلب اجتماعاً مع روسيا وجميع الدول المشاركة في غضون 48 ساعة لمناقشة تعزيز قواتها وإعادة انتشارها على طول حدودنا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة بصفة مؤقتة".

وأضاف: "إذا كانت روسيا جادة في حديثها عن عدم قابلية الأمن للتجزئة في نطاق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فعليها الوفاء بالتزامها بالشفافية العسكرية من أجل تهدئة التوترات وتعزيز الأمن للجميع".

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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