أشاد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأحد، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي، معتبراً أنها "تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية".

ويزور الرئيس أردوغان الإمارات الاثنين والثلاثاء، في أعقاب زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وقال قرقاش، في تغريدتين عبر حسابه الموثق بـ"توتير"، إن "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية".

وأوضح أنها "تنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وتابع أن "الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصاً منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها".

وأردف قرقاش أن "سياسة الإمارات إيجابية وعقلانية وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية الإقليمية، وزيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي تأتي في هذا الإطار الذي نراهن عليه لضمان مستقبل مزهر".

وخلال زيارة الرئيس أردوغان، يعتزم البلدان توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.