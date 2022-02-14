أعلن الجيش اليمني الاثنين مقتل مدنيين اثنين بقصف صاروخي لجماعة الحوثي في محافظة حجة غربي البلاد، فيما دمّرت قوات التحالف بقيادة السعودية منظومة اتصالات تستخدم للتحكم بالمُسيرات في العاصمة صنعاء.

وذكرت المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني في بيان "سقوط صاروخ حوثي على منزل في عزلة بني فاضل بمديرية حيران التابعة لمحافظة حجة".

وأضاف: "الحادثة أسفرت عن استشهاد مدنيين وجرح اثنين آخرين في المنزل" من دون مزيد من التفاصيل، فيما لم تعلق جماعة الحوثي على هذه الاتهامات حتى الآن.

وفي سياق متصل أعلن التلفزيون السعودي تدمير قوات التحالف منظومة اتصالات تستخدم في التحكم بالمُسيَّرات، بعد أن طلب من المدنيين الموجودين بمقرات الدولة في صنعاء إخلاءها قبل الهجوم.

واستهدف القصف محطة أرضية للأقمار الصناعية في محيط وزارة الاتصالات شمال صنعاء وفق وكالة رويترز.

وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن قوات التحالف استهدفت وزارة الاتصالات ودمرّت مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية، وألحقت أضراراً بالغة بالمبنى المجاور.

من جانبه، أوضح التحالف أن الحوثيين المدعومين من إيران يستخدمون المقرات الحكومية "عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية"، مضيفاً أنه "استجابة للتهديد سيجري تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وأودت الحرب حتى نهاية 2021 بحياة 377 ألفاً وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وبات معظم السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.