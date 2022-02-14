سياسة
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المستشار الألماني يصل إلى كييف مع بلوغ التوتر بشأن الملف الأوكراني ذروته
يصل المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين إلى كييف لمواصلة الجهود الدبلوماسية بهدف نزع فتيل التهديد "الخطير" المتمثل بغزو روسي لأوكرانيا والذي قد يؤدي إلى أسوأ أزمة في أوروبا منذ الحرب الباردة.
المستشار الألماني يصل إلى كييف مع بلوغ التوتر بشأن الملف الأوكراني ذروته
المستشار الألماني أولاف شولتس يصل إلى كييف لمواصلة الجهود الدبلوماسية بشأن الأزمة الروسية-الأوكرانية / Reuters
14 فبراير 2022

يصل المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين إلى كييف لمواصلة الجهود الدبلوماسية بهدف نزع فتيل الأزمة الروسية-الأوكرانية.

ومن المقرر أن يتوجه شولتس الثلاثاء إلى موسكو على خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زارها الأسبوع الماضي. وفي وقت تؤكد الولايات المتحدة أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا "في أي وقت" بدأ الغربيون يخلون سفاراتهم هناك.

وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيراً حيال روسيا، لهجتها الأحد. وقال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير: "نحن وسط خطر اندلاع صراع عسكري، حرب في أوروبا الشرقية، وروسيا هي من تتحمل المسؤولية".

من جهته حذر شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" على روسيا إذا اجتاحت أوكرانيا.

وكان السفير الروسي في السويد فيكتور تاتارنتسيف أكد قبل ساعات في مقابلة مع صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أن موسكو "لا تكترث" للعقوبات.

وقال مصدر في الحكومة الألمانية إن الوضع بلغ مرحلة "حرجة"، مضيفاً: "ازداد قلقنا (...) نعتقد أن الوضع حرج، خطِر جداً".

وبلغ التوتر ذروته في ظل وجود 130 ألف جندي روسي متمركزين على طول الحدود الأوكرانية وينفذون تدريبات عسكرية في كل الاتجاهات.

ولم يُعرف ما إذا كان هذا التصعيد سيدفع ألمانيا إلى إعادة النظر في عزوفها عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا.

كما لم يُعرف مصير خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل الذي بُني لاستجرار الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

وأكد المستشار الألماني الأسبوع الماضي أن مشروع خط الأنابيب "لن يمضي قدماً" إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا.

في سياق ذلك توافق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي خلال مكالمة هاتفية الأحد على مواصلة نهجَي "الدبلوماسية" و"الردع" حيال روسيا.

ودعا زيلنسكي نظيره الأمريكي لزيارة كييف لإظهار دعم واشنطن لبلاده في مواجهة خطر غزو روسي.

من جهته يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة بلدان شمال أوروبا ودول البلطيق هذا الأسبوع لمواصلة جهوده الدبلوماسية.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: "لا تزال توجد فرصة لخفض التصعيد وللدبلوماسية وسيواصل رئيس الوزراء العمل بلا كلل إلى جانب حلفائنا لجعل روسيا تبتعد عن حافة الهاوية".

وتنفي موسكو التي ضمت شبه جزيرة القرم عام 2014 أن تكون لديها أي نية عدوانية تجاه أوكرانيا، لكنها تشترط لوقف التصعيد مجموعة من المطالب بينها ضمان عدم انضمام كييف إلى حلف الأطلسي، وهو شرط يرفضه الغربيون.

وطلبت دول غربية عدة من رعاياها مغادرة أوكرانيا أو بدأت في إخلاء سفاراتها.

وأعلنت شركة الطيران الهولندية "KLM" السبت تعليق كل رحلاتها في المجال الجوي الأوكراني حتى إشعار آخر.

في ظل هذه الأوضاع يبدو أن "الخيار الأكثر حكمة هو مغادرة أوكرانيا الآن"، حسب رجل الأعمال المغربي عمران بوزيان الذي شعر بالارتياح لأن رحلته لم يجرِ إلغاؤها في مطار بوريسبيل في كييف.

وقال بوزيان: "نعم أرحل بسبب الوضع لأنني خائف على حياتي. بوتين يمكنه أن يجتاح. لقد فعلها من قبل، بالتالي يمكنه فعل ذلك مجدداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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