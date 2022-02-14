كشفت وسائل إعلام سعودية عن القبض على عصابة منظمة مكونة من 11 شخصاً، تتضمن مواطنين اثنين و9 وافدين تورطوا في ارتكاب جرائم غسيل أموال، وفق صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصدر في النيابة العامة.

وقد استغلت تلك العصابة عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقِّي أموال مجهولة المصدر وتحويلها من حساباتها البنكية، بلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات ريال (2.67 دولار أمريكي).

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة صدر حكم ابتدائي بالسجن للمتهمين مُدداً مجموعها 52 عاماً، وغرامات مالية تجاوزت 62 مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والمحافظ الاستثمارية التي ضُبطت، وإبعاد الوافدين بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

فيما استأنفت النيابة العامة إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة للمدانين "تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي"، وفق صحيفة "عكاظ".

وينص القانون السعودي على عقوبة تهمة غسيل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، وغرامة مالية لا تتجاوز 7 ملايين ريال، إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بالتستر.