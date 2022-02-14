سياسة
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ألطون: عودة العلاقات بين تركيا والإمارات تخدم مصالح الدولتين والمنطقة
قال مدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن عودة العلاقات بين تركيا والإمارات إلى المتانة من جديد تؤكد أن زيادة مستوى التعاون في جميع المجالات سيكون من شأنها خدمة مصالح الدولتين والمنطقة.
ألطون: عودة العلاقات بين تركيا والإمارات تخدم مصالح الدولتين والمنطقة
Cumhurbaskanligi Iletisim Baskani Altun, Ekonomi-Finans Muhabirligi Egitim Programi'nda konustu / AA
14 فبراير 2022

قال مدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن عودة العلاقات بين تركيا والإمارات إلى المتانة من جديد تؤكد أن زيادة مستوى التعاون في جميع المجالات سيكون من شأنها خدمة مصالح الدولتين وكذلك مصالح كل المنطقة.

وأضاف ألطون في مقال له نُشر الأحد أن "مواقف تركيا الثابتة والمستقرة والدينامية النشطة المهمة التي تتمتع بها الإمارات من شأنها أن تتمكن من إيجاد حلول دائمة في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة التي تعانيها المنطقة".

وأكد سعي تركيا والإمارات لتعميق علاقاتهما الثنائية في سبيل سعيهما المشترك إلى حلول عملية لمشكلات المنطقة، و"عزمهما على رفع مستوى التعاون الإقليمي وخلق فرص استثمارية جديدة من شأنها توطيد أواصر علاقات اقتصادية متينة".

وأشار إلى أن "تركيا دأبت بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان على تبني مفهوم تعزيز العلاقات مع الأشقاء بالخليج العربي لإرساء الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة"، مضيفاً أن مستقبل المنطقة يجب أن يقوم على التعاون الاقتصادي والحوار السياسي.

وفيما يتعلق بزيارة أردوغان للإمارات قال ألطون إن الزيارة تؤكد أهميتها الحساسة في المنطقة من حيث المساهمة بتحقيق هذه الأهداف.

ونوّه بالأوضاع القاسية التي تعانيها مناطق الصراع في الشرق الأوسط وعجز دول عن تحقيق الأهداف الإنمائية، مؤكداً أن "بإمكان تركيا والإمارات تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية، بتوحيد جهودهما ليشكلا نموذجاً يُحتذى ليضم باقي دول المنطقة".

وأردف: "بات ضرورياً العمل على اتخاذ تدابير وقائية لتصحيح المشكلات السياسية والاقتصادية المتفاقمة".

ويبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة يومَي 14 و15 فبراير/شباط الجاري، عقب الزيارة التي أجراها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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