سياسة
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سفير أوكرانيا لدى بريطانيا: قد تعدل كييف عن الانضمام إلى الناتو لتجنب الحرب
قال سفير أوكرانيا لدى بريطانيا فاديم بريستايكو إن بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لتجنب حرب مع روسيا فيما سيكون تنازلاً كبيراً لموسكو رداً على حشد قوات على الحدود.
سفير أوكرانيا لدى بريطانيا: قد تعدل كييف عن الانضمام إلى الناتو لتجنب الحرب
السفير الأوكراني في بريطانيا فاديم بريستايكو
14 فبراير 2022

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن سفير أوكرانيا لدى بريطانيا قوله إن بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لتجنب حرب مع روسيا، ما سيكون تنازلاً كبيراً لصالح موسكو رداً على حشد قوات على الحدود.

وقال السفير فاديم بريستايكو لـBBC إن أوكرانيا مستعدة لإبداء "المرونة" بشأن هدفها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وهي خطوة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها قد تشعل حرباً.

ونُقل عن بريستايكو قوله رداً على سؤال عما إذا كانت كييف قد تُغيّر موقفها من الانضمام إلى الحلف: "ربما نفعل... بخاصة بعد تهديدنا بهذه الطريقة وابتزازنا والضغط عليها من أجل ذلك".

وأوكرانيا ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي لكنها تلقّت وعداً منذ عام 2008 بأنها ستُمنح فرصة للانضمام وهي خطوة من شأنها أن توصل الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حدود روسيا.

ويقول بوتين إن علاقات أوكرانيا المتنامية مع الحلف قد تجعلها منصة إطلاق لصواريخ الحلف لتستهدف روسيا. ويقول إنه يتعين على روسيا وضع خطوط حمراء لمنع ذلك.

وحركت روسيا أكثر من مئة ألف جندي وأسلحة ثقيلة إلى مسافة قريبة من الحدود مع أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي إلى التحذير من احتمال غزو وشيك.

وتنفي موسكو اعتزام شن هجوم وتصف الحشد العسكري بأنه تدريبات، لكنها أصدرت طلبات كتابية بأن يوقف الحزب أي توسع باتجاه الشرق بما في ذلك أوكرانيا، ورفض أعضاء الحلف ذلك.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد واتفقا على مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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