وقعت تركيا والإمارات الاثنين 13 اتفاقية ثنائية في مختلف المجالات، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبو ظبي التي تستغرق يومين.

وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وقع البلدان اتفاقيات في مجالات الصناعة الدفاعية والصحة وتغير المناخ والصناعة والتكنولوجيا والثقافة والزراعة والتجارة والاقتصاد والنقل البري والبحري والشباب وإدارة الكوارث والأرصاد الجوية والاتصالات والمحفوظات.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات الاثنين، في أول زيارة له لأبو ظبي منذ نحو تسع سنوات، بعد عودة الدفء إلى العلاقات التركية الإماراتية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إنّ "ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان في مقدمة مستقبلي فخامته والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي".

وجرت مراسم الاستقبال في قصر الوطن، وبدأت بعزف النشيدين الوطنيين لتركيا والإمارات.

وقدم أردوغان وبن زايد وفدي البلدين، قبل التقاط الصحفيين صوراً لهما أمام علمي البلدين.

وانتقل أردوغان وبن زايد بعد مراسم الاستقبال إلى عقد اجتماع على مستوى الوفود، تلاه توقيع اتفاقيات ثم اجتماع ثنائي.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية نورالدين نباتي، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، والنقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي.

كما يضم الوفد المرافق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المتحدث باسمه عمر جليك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وحول تفاصيل الاتفاقيات الموقعة، تشمل مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجالَي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.

وتضم أيضاً مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وبياناً مشتركاً حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ومن ضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.

وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة، وفي المجال الثقافي، وفي مجال الشباب، وفي مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وفي مجال الأرصاد الجوية.

ومن شأن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تعزيز الأجواء الإيجابية في العلاقات التركية-الإماراتية.