خطّ مستوطنون إسرائيليون الاثنين عبارات عنصرية وأتلفوا إطارات مركبات سيارات فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس محلي في قرية "جينصافوط" ساهر عيد إن عدداً من المستوطنين اقتحموا البلدة في ساعة مبكرة فجر الاثنين وأتلفوا إطارات 9 مركبات فلسطينية وخطّوا عليها عبارات تحريضية ضد العرب باللغة العبرية.

وقال إن العبارات المكتوبة "عنصرية وتحرض على قتل العرب"، منها "الانتقام" و"شمعون هتشديق ستشعل الحرب"، في إشارة إلى اسم بؤرة استيطانية في حي الشيخ جراح بالقدس.

ويشهد حي الشيخ جراح توتراً أسفر الأحد عن إصابة 31 فلسطينياً واعتقال 12، جراء ممارسات المستوطنين وقوات الشرطة الإسرائيلية.

وسجلت الأمم المتحدة 450 اعتداء للمستوطنين بالضفة الغربية بين مطلع يناير/كانون الثاني و20 ديسمبر/كانون الأول2021، أدّت 332 منها إلى وقوع أضرار في الممتلكات، و118 أدت إلى إصابات بين الفلسطينيين.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.