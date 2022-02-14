أكدت هيئة الغذاء والدواء في السعودية أن جميع الأغذية في المملكة حلال، في إطار ردها على تساؤل مواطن بشأن احتواء منتج "أوريو" على كحول من عدمه.

وعلى حسابه في تويتر كان أحد الحسابات كتب: "في معلومات بتقول أن الأوريو يحتوي على كحول هل هذا الكلام صحيح؟ أرجو الرد".

لتردّ الهيئة على التغريدة وتؤكد أنّ جميع الأغذية في السعودية حلال، وأنها تتابع المنتجات الغذائية وتتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة.

وكانت قضية احتواء منتج شركة "أوريو" على كحول أثارت جدلاً بعد أن نشر موقع "القاهرة 24" بريداً إلكترونياً لرسائل منها بهذا الخصوص، في حين ردت الشركة موضحة التفاصيل.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن شركة "أوريو" العالمية قولها إن "حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنعة له"، وذلك بعد نشر بريد إلكتروني للشركة يكشف احتواء منتجها على كحول.