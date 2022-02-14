سياسة
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كيف تناولت الصحف الإماراتية زيارة الرئيس أردوغان؟
تطرقت الصحف الإماراتية إلى العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي على ضوء زيارة يبدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى دولة الإمارات.
كيف تناولت الصحف الإماراتية زيارة الرئيس أردوغان؟
غادر أردوغان البلاد اليوم متوجهاً إلى الإمارات في زيارة تتضمن توقيع اتفاقيات ثنائية في العديد من المجالات.  / AA
14 فبراير 2022

تناولت الصحف الإماراتية الاثنين العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي على ضوء زيارة يبدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات.

وتناولت تلك الصحف في افتتاحياتها مختلف المجالات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وغادر أردوغان البلاد اليوم متوجهاً إلى الإمارات عقب استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زا يد آل نهيان بالعاصمة أنقرة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جانبها قالت صحيفة "الاتحاد": "الإمارات وتركيا تمضيان إلى الأمام، وتعملان معاً من أجل المستقبل، وتسعيان لتعزيز عوامل الأمن والاستقرار في العالم".

وتابعت بأن البلدين يؤمنان بأن "التنمية هي ضامن تحقيق طموحات الشعوب بالازدهار، ويحرصان على بناء علاقات إيجابية تدعم المصالح المتبادلة وتمكّن من تجاوز التحديات الإنسانية المشتركة".

وأضافت: "زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأخيرة إلى تركيا، أعطت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين".

بدورها نشرت صحيفة "الوطن" افتتاحية بعنوان "الإمارات وتركيا.. تعاون استراتيجي متعاظم".

واعتبرت أن زيارة الرئيس التركي إلى الإمارات "تشكّل نقلة هامة ضمن مساعي تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية وتنمية التواصل الحضاري بين الدول الإقليمية".

وذكرت أن "الأرقام تبيّن الحرص المتبادل على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، إذ تضاعف حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي ليبلغ 26.4 مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار)".

وأردفت: "فضلاً عن كون تركيا من أهم الشركاء التجاريين للإمارات مع تنامي النشاط الاستثماري، وهو ما يؤكد العزيمة على مواصلة المشاريع التي تشكل رافداً كبيراً لقوة القطاع الاقتصادي المتبادل".

أما صحيفة "البيان" فكتبت حول العلاقات بين البلدين أن "الإمارات تمضي نحو فتح آفاق أرحب في تحركاتها الخارجية، من أجل بناء شراكات مع قوى صاعدة على الخريطة العالمية"، في إشارة إلى تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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