سياسة
3 دقيقة قراءة
زيلسنكي متمسك بعضوية أوكرانيا بالناتو ودول شرق أوروبا تستعد لاستقبال لاجئين
أكد رئيس أوكرانيا أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق هدفها الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي على الرغم من الغضب الروسي.
زيلسنكي متمسك بعضوية أوكرانيا بالناتو ودول شرق أوروبا تستعد لاستقبال لاجئين
الرئيس الأوكراني خلال استقبال المستشار الألماني في كييف / AP
14 فبراير 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن "بلاده ستواصل السعي لتحقيق هدفها الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي على الرغم من الغضب الروسي وتشكك بعض الدول الغربية".

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "اليوم يلمح العديد من الصحفيين والعديد من الزعماء إلى أوكرانيا أنه من الممكن عدم المجازفة وعدم إثارة قضية العضوية المستقبلية في التحالف باستمرار، لأن هذه المخاطر مرتبطة برد فعل الاتحاد الروسي".

ومضى يقول: "أعتقد أن علينا السير على الطريق التي اخترناها حتى آخرها".

وقال الرئيس الأوكراني إنّ "نقل بعض السفارات إلى غرب أوكرانيا خطأ فادح، لكنّ القرار لهم، أوكرانيا موحّدة وإن حصل شيء فسيكون في كل مكان".

وأبلغ الرئيس الأوكراني زيلينسكي المستشار الألماني أنّ بلاده تعتبر خط أنابيب الغاز المثير للجدل (نورد ستريم 2) الذي يربط بين روسيا وألمانيا سلاحاً جيوسياسياً.

وكان نورد ستريم 2 الذي يتجاوز أوكرانيا مصدر توتّر متزايد في علاقات ألمانيا مع كلّ من واشنطن وكييف.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع شولتس قال زيلينسكي في معرض حديثه عن نورد ستريم 2: "نحن نفهم جيداً أنّه سلاح جيوسياسي".

وأكملت روسيا بناء خط الأنابيب الذي يمرّ تحت بحر البلطيق، لكنّ الهيئات الناظمة الألمانية لم توافق بعد على استخدامه.

وحذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنه سيجد طريقة "لوضع حد" للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا.

من جهته قال شولتس: "لا ينبغي لأحد أن يشكّك في عزم واستعداد برلين لمعاقبة روسيا إذا هاجمت جارتها".

وأضاف: "عندها سنتحرّك وسنتّخذ إجراءات واسعة النطاق سيكون لها تأثير كبير على فرص التنمية الاقتصادية لروسيا".

استعدادات لاستقبال اللاجئين

في سياق آخر، بدأت دول شرق أوروبا استعدادات لاستقبال مئات الآلاف الذين قد يفرون من أوكرانيا إذا تصاعدت الأزمة مع روسيا مع تحديد بعض المدن البولندية بالفعل الأماكن المتاحة لذلك ودراسة رومانيا إقامة مخيمات لاجئين.

ولا تزال ذكريات الستار الحديدي والنفوذ السوفيتي حاضرة في الأذهان بشكل كبير في الجناح الشرقي من الاتحاد الأوروبي إذ يشعر الناس بقلق من أي عدم الاستقرار يمكن أن يؤثر على الاقتصاد ويؤدي إلى موجة من الهجرة التي شوهدت آخر مرة في التسعينات أثناء انهيار يوغوسلافيا السابقة.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، وحذرت الولايات المتحدة من إمكان بدء هجوم في الأيام القادمة. وتنفي موسكو وجود أي خطط من هذا القبيل واتهمت الغرب بالتصرف "بهيستيرية".

ومع ذلك، تستعد الحكومات والمدن بالقرب من الحدود الأوكرانية، من الشمال إلى الجنوب، لاستيعاب لاجئين، إذا تطلب الأمر ذلك.

والاثنين قالت بولندا التي يقطنها ما بين مليون ومليوني أوكراني جاء معظمهم إلى بولندا من أجل العمل، إنها تستعد لأسوأ الحالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us