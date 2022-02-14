سياسة
5 دقيقة قراءة
المفاعلات.. تراجع أمن الطاقة الأوروبي يدفع ماكرون إلى خيار مثير للجدل
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة بلاده إحياء برنامجها النووي لتوليد الكهرباء وتعزيزه بـ 14 منشأة جديدة. فيما تأتي هذه الخطوة محاولة تخليص البلاد من ثقل فاتوراتها الطاقية، تواجه الحكومة في سبيل ذلك معارضة داخلية وأوروبية كبيرة.
المفاعلات.. تراجع أمن الطاقة الأوروبي يدفع ماكرون إلى خيار مثير للجدل
أعلنت باريس بنائها أربعة عشر مفلعلاً نووياً جديداً.  / AP
14 فبراير 2022

مبررة الخطوة بأنها تأتي من أجل "التقليل من انبعاث الغازات الدفيئة وحماية اقتصاد البلاد من تقلبات أسعار الطاقة"، أعلنت فرنسا قرارها تعزيز قدراتها الطاقية بـ14 مفاعلاً نووياً جديد على أراضيها. في خطوة تواجه انتقادات عديدة من نشطاء البيئة، كما هجومات منافسيه خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

هذا ويعرف ملف الطاقة النووية زخماً كبيراً داخل الاتحاد الأوروبي، بين داعين لتصنيفه مصدراً طاقياً نظيفاً والرافضين لذلك. فيما يسعى ماكرون إلى تعزيز موقفه داخل الاتحاد بالتحالف مع حكومات اليمين الشعبوي في أوروبا الشرقية، في اتفاقات سياسية تخدم قرار اعتماده الطاقة النووية بديلاً للمحروقات بالمقابل تدعم دفاع تلك الدول عن خيار الغاز كمصدر طاقي لها.

مغامرة ماكرون النووية

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس بأن بلاده: "ستبني ستة مفاعلات نووية، وتدرس إمكانية تشغيل ثمانية مفاعلات أخرى". في برنامج نووي جديد تقدَّر كلفته بنحو 57.36 مليار دولار، يهدف إلى إحياء القدرات النووية الفرنسية، وتخليص البلاد من التبعية الطاقية للدول المصدرة للمحروقات.

وأوضح ماكرون أن "هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى تزايد احتياجات البلاد للكهرباء، كما الحاجة إلى استباق الانتقال الطاقي، والذي لا يمكن تمديده إلى أجل غير مسمى، لذا نطلق اليوم برنامجاً لإنشاء مفاعلات نووية جديدة". مؤكداً أن "ما تحتاجه بلادنا هو إعادة إحياء القطاع النووي الفرنسي، والظروف مهيئة لذلك"، فيما سيدخل أول مفاعل جديد للخدمة مع حلول سنة 2035 حسب ماكرون. وقرر الرئيس تمديد صلاحية المفاعلات النووية الفرنسية الأقدم إلى أكثر من 50 عاماً بدلا من أربعين حالياً "بشرط أن تكون آمنة".

فيما يعاكس هذا البرنامج الفرنسي التوجه العالمي نحو التخلص من الطاقة النووية. ففي جارتها الشرقية ألمانيا، أغلقت الحكومة السنة الماضية 3 منشآت نووية كانت تستعملها في توليد الطاقة، كما قررت إغلاق ست منشآت أخريات بنهاية 2022. ويأتي هذا في ظل تمسك الائتلاف الحاكم في برلين بالتخلص من الطاقة النووية.

هذا وحسب مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات، فإن فرنسا تتصدر الدول المنتجة للكهرباء باستعمال الطاقة النووية، فتعتمد عليها في سد 52% من حاجتها الطاقية، وتنتج سنوياً حوالي 353 ألفاً و833 غيغاواط/ساعة. فيما بلغت حصة إنتاج الكهرباء النووية في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 25٪ سنة 2020.

جدل أوروبي حول النووي الفرنسي

هذا وتعاني فرنسا على وجه التحديد، وأوروبا بشكل عام، من تبعات تقلبات سوق المحروقات العالمي والتنافس الشرس حوله. إذ ارتفعت فاتورة الغاز الأوروبية خلال الربع الأخير من السنة الماضية لتبلغ نسبة 500%. فيما يزيد من تفاقم هذه الأزمة الطاقية الخلاف الغربي الروسي، كوْن ست دول أعضاء تعتمد بشكل كامل على الغاز الروسي في تلبية حاجتها من هذه المادة، ومنها ثلاث دول تعتمد عليه في أكثر من ربع حاجتها من الطاقة حسب المفوضية الأوروبية.

إزاء هذا التقلب أعلنت باريس شهر يوليو/تموز الماضي زيادات في فاتورة الغاز بـ 10%، وقفزت فاتورة الكهرباء لتلامس سقف 300 يورو لكل ميغاواط/ ساعة. وللحدّ من زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 4% خلال العام الجاري، أمرت الحكومة الفرنسية شركة الكهرباء "إي دي إف" ببيع الكهرباء الرخيصة للمنافسين، لتجنّب الغضب الشعبي وإبقاء الناخبين في صف الحكومة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان. كما تدخل في هذا الإطار الخطة التي أعلنها ماكرون بتعزيز استخدام الطاقة النووية.

فيما تمني أوروبا النفس بتحقيق "الحياد الكربوني" الكامل بحلول سنة 2050، وقبلها تخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بـ55% بحلول 2030، في برنامج أطلقت عليه اسم "الاتفاق الأخضر". وقت إعلان هذه الأهداف، ساد جدل حول إمكانية اعتبار الاتحاد الغاز والطاقة النووية مصادرة مستدامة للطاقة النظيفة. إزاء ذلك سعت فرنسا للضغط على الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحها النووية.

وحسب وثيقة سُرّبت وقتها من الاتحاد الأوروبي، يبرز اتفاق بين الحكومة الفرنسية وحكومات بولندا والمجر والتشيك، تدعم به الأولى استغلال الفحم البولندي وتدرج الغاز التشيكي "طاقة خضراء"، مقابل ذلك تقف تلك الحكومات إلى جانب فرنسا في إنعاش برنامجها النووي.

وعلى ما يبدو فإن الاتحاد الأوروبي على شفا الموافقة على طلبات تلك الدول المتحالفة، فحسب وثيقة داخلية حصلت عليها جريدة "فايننشال تايمز" فإن "المفوضية الأوروبية مهدت الطريق للاستثمار في محطات الطاقة النووية الجديدة على مدى العقدين المقبليْن على الأقل، وفي الغاز الطبيعي لمدة عقد على الأقل"، بمنحها "البطاقة الخضراء" للطاقة النووية. وتعارض كل من إسبانيا والنمسا والدانمارك ولوكسمبورغ صراحة هذا التوجه.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us